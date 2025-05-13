Первый «черный» папа и понтифик цифровой революции! Кто такой Лев XIV и почему его избрание важно не только для католиков?

В начале мая избран новый Папа Римский — им стал уроженец США Роберт Превост, взявший себе имя Лев XIV. Это первый глава католической церкви родом из Северной Америки. Но на этом, видимо, значение нового понтифика не исчерпывается. Как он повлияет на международные отношения? Чем это может обернуться для России? Почувствуют ли изменения люди, которые вообще не ходят ни в какую церковь? Разбираемся вместе с экспертами по католицизму и международным отношениям.
Что случилось?
У Римско-католической церкви новый глава. 21 апреля в своей резиденции в Ватикане скончался предыдущий понтифик Франциск. 8 мая на его место избран 69-летний кардинал Роберт Превост, взявший себе имя Лев XIV.
Уроженец Чикаго, он стал первым Папой Римским, родом из США. Как и Франциск, большую часть жизни Превост провел в Латинской Америке — на счету Превоста долгие годы, проведенные в служении в Перу.
Как вообще выбирают папу?
Как объясняет Собака.ru историк и исследователь церковных обычаев Михаил Медведев, решение о новом понтифике принимает совет кардиналов — наиболее видных представителей католического духовенства со всего мира.
«Голосование в наши дни тайное , — поясняет собеседник редакции. — В конклаве участвуют только кардиналы младше 80 лет. Их держат взаперти, чтобы на их мнение никто не мог повлиять, собственно говоря, от этого и название этого собрания: "конклав", то есть "под ключом". Кардиналы обсуждают кандидатуры и голосуют раз за разом, пока кто-то из кандидатов не наберет достаточное количество голосов — больше двух третей. Когда это происходит, бюллетени сжигаются вместе с химической добавкой, придающей дыму белый цвет. Народ, собравшийся на площади, видит это и по обычаю кричит на латыни: "у нас есть папа!"».
При этом, оговаривается Михаил Медведев, чисто теоретически главой Римской церкви может стать любой католик-мужчина (правда, в случае выбора человека без духовного сана, последнему придется стать священником). «Фактически, конечно, выбирают из представителей высшего клира — наиболее влиятельных епископов, как правило, из числа самих кардиналов», — резюмирует он.
Чем вообще запомнился прошлый папа?
Папа Франциск стал первым священником из Латинской Америки. Также он был известен весьма неконсервативными взглядами по многим вопросам. Так, он говорил о том, что идея творения жизни Богом не противоречит теории эволюции. Он же критиковал священников, отказавшихся крестить внебрачных детей. Кроме того, Франциск заботился о бездомных и призывал к защите неимущих.
«Это был человек, который решил вернуть в самый центр религии этику, — говорит Михаил Медведев. — Не в смысле правил поведения, а в смысле любви и сострадания. Он призывал отнестись по-человечески даже к тем, к кому душа вроде как не очень велит».
При этом, добавляет собеседник редакции, его позиция была особенно важна, если учесть, что понтификат Франциска пришелся на социальные потрясения, обострение международных конфликтов и подъем ультраправых движений в мире. «Позиция Франциска по этим вопросам — неизменно примирительная — вызывала восхищение у одних и гнев у других. Пристрастие Франциска к импульсивным и эмоциональным жестам (всегда искренним, но не всегда удачным) тоже вызывала очень разные реакции», — добавляет собеседник редакции.
Михаил Медведев
Историк, исследователь церковных обычаев:
Покойный папа был заинтересован в человеческом отношении к представителям третьего мира. Не только потому, что сам он был из Аргентины, но и потому, что это согласовывалось с его базовыми культурными и религиозными установками. Понятно, что огромное количество правых в благополучных странах полагает, что третий мир наступает на них, что это конец всему и гибель цивилизации. Папа скорее полагал, что гибель цивилизации состоит в нашей неспособности соответствовать собственным моральным установкам. И когда Третий мир делится своими лютыми тяготами, миллионы людней в успешных странах оказываются не готовы ответить исходя из собственных традиционных ценностей, а именно: сочувствия, взаимопонимания, помощи и, наконец, прав человека.
Кто такой Лев XIV?
Роберт Превост родился в семье, ведущей свое происхождение от луизианских креолов — особой этнической группы, сложившейся из слияния французской, испанской и креольской культур.
«В некотором смысле это первый "черный" папа, поскольку его предки по материнской линии на протяжении поколений числились либо черными, либо мулатами, — поясняет Михаил Медведев. — Хотя со временем им удалось перезаписаться в качестве белых, чему способствовали светлая кожа и сравнительно благополучный статус свободных людей. Тем не менее Лев XIV вышел из тех кругов американского общества, представители которых не без тяжких усилий пробивались к благополучию».
В юности Роберт Превост учился математике, однако уже в 22 года присоединился к августинскому ордену. Долгое время служил в Перу и даже получил местное гражданство. Также нового папу иногда называют «любимчиком» Франциска I. Как указывает Михаил Медведев, сам выбор папского имени говорит о том, что экс-кардинал Превост намерен продолжать линию предыдущего понтифика. Эксперт подчеркивает, что Львом звали ближайшего сподвижника и защитника наследия одного из самых почитаемых святых Франциска Ассизского.
«Но сам Лев XIV ссылается на пример предыдущего папы, носившего это имя. Лев XIII откликнулся на вызов промышленной революции, обратил внимание на проблемы рабочих, — продолжает Медведев. — А мы, по мнению нового папы, живем в условиях новой революции — технологической, электронной».
Елизавета Пронякина
Доцент кафедры международных отношений Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Новый папа, несомненно, является реформатором, но в первую очередь именно реформатором Церкви, а не мира в целом. По его мнению, католическая церковь должна главным образом заботиться о благополучии верующих, помогая им и давая утешение. Этот посыл крайне важен сегодня для католицизма, теряющего последователей в Западной Европе в силу низкой рождаемости, высокой миграции и растущего числа атеистов среди молодежи.
Что все это значит для католиков?
«Еще папа Франциск обращал внимание, что кардинал Превост — человек, который любит выслушивать всех, — отмечает Михаил Медведев. Это значит, что внутри самой церкви может продолжиться движение к большему плюрализму и открытости».
По-видимому, полагает собеседник редакции, Святой престол не будет следовать за мнением ультраконсерваторов по самым острым для современной церкви вопросам. «По-прежнему актуален вопрос о старом и новом обряде. Много споров идет о разводах, о безбрачии священства, о месте женщин в жизни церкви — объясняет Медведев. — Еще один деликатный вопрос — взаимодействие с другими конфессиями».
Вероятно, по всем этим вопросам новый понтифик будет занимать умеренно реформистскую позицию, заключает Медведев.
А какая разница некатоликам?
Несмотря на то, что избрание Папы Римского на первый взгляд относится только к католикам, значение того, что происходит в Ватикане, распространяется и за пределы церкви, уверены собеседники редакции. «Инклюзивность [даже в отдельно взятой сфере] — это инклюзивность для всех», — настаивает Михаил Медведев.
Кроме того, продолжает он, если бы новый понтифик открыто поддержал какую-то из определенных мирских идеологий — левую или консервативную — это стало бы важным политическим фактором. Но готовность пап нашего времени следовать своими путями, не примыкая к лагерям и идеологиям — это фактор ничуть не менее значительный, полагает Медведев. С этим отчасти согласен историк и специалист по международным отношениям Виктор Ковалев.
«Конечно, если допустить ситуацию, когда папой стал бы человек ультраконсервативых убеждений, который открыто поддержал бы правых политиков, это дало бы последним поддержку умеренных католиков, у которых нет четко обозначенных политических взглядов, но есть привычка с уважением относиться к мнению папы», — поясняет Ковалев, хотя и оговаривается, что эта поддержка (как и возможное толерантное отношение к политике разнообразия со стороны Льва XIV) вряд ли могла иметь решающее значение.
Кроме того, добавляет собеседник редакции, у Римского Престола есть и чисто формальные возможности влиять на международную политику. «Прежде всего, нужно помнить, что Ватикан заседает на Генассамблее ООН, хоть и без права решающего голоса. Его представитель может выступать на заседаниях и тем оказывать воздействие на те страны, где католическая церковь обладает большим влиянием», — добавляет Ковалев.
Наконец, второй подряд Папа Римский, не родившийся в Европе, является важным символом смещения старых представлений о роли различных частей света в католическом мире и в международных отношениях вообще.
Елизавета Пронякина
Доцент кафедры международных отношений Президентской академии в Санкт-Петербурге:
Лев XIV уже второй папа из Нового Света, что свидетельствует о смещение духовного центра католического мира в сторону более прогрессивного и быстроразвивающегося Западного полушария. Кто знает, возможно, следующий Папа Римский будет представителем Африканского континента.
Что это значит для России?
Россия — страна, где католицизм представлен крайне слабо. В 2022 году число католиков насчитывало чуть более полумиллиона человек. В этих условиях говорить о влиянии на непосредственную политическую и религиозную жизнь не приходится, отмечает Виктор Ковалев.
Между тем, полагает Михаил Медведев, Лев XIV может продолжить курс предыдущего понтифика на всеобщее примирение и предлагать свои услуги в качестве посредника для переговоров о преодолении международной напряженности. «Я думаю, что при этом папе позиция Ватикана будет предсказуема, это будет такой Кот Леопольд», — полагает эксперт.
Также есть еще один важный для Рима вопрос, который имеет прямую связь с Россией. Традиционно для католицизма важной темой являются взаимоотношения с православием. По мнению Виктора Ковалева, здесь ждать существенных прорывов не стоит. «Я не вижу особых перспектив, — полагает собеседник редакции. — Мало того что католическая церковь всегда занимала крайне сдержанную позицию, практически не участвуя в международном экуменистическом движении (движение к сближению христианских церквей, — прим. Собака.ru). Проблема в том, что сейчас внутри православия есть конфликты. Так что не думаю, что влияние Льва XIV, вне зависимости от его личных устремлений, будет значительным».
В то же время Елизавета Пронякина из Президентской академии в Санкт-Петербурге полагает, что стремление Льва вернуть авторитет церкви, в том числе среди молодых, «может стать тем мостиком, по которому будет выстраиваться межконфессиональное сотрудничество, в том числе и с Русской Православной Церковью в будущем».
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