Первый «черный» папа и понтифик цифровой революции! Кто такой Лев XIV и почему его избрание важно не только для католиков?

А какая разница некатоликам?

Несмотря на то, что избрание Папы Римского на первый взгляд относится только к католикам, значение того, что происходит в Ватикане, распространяется и за пределы церкви, уверены собеседники редакции. «Инклюзивность [даже в отдельно взятой сфере] — это инклюзивность для всех», — настаивает Михаил Медведев.

Кроме того, продолжает он, если бы новый понтифик открыто поддержал какую-то из определенных мирских идеологий — левую или консервативную — это стало бы важным политическим фактором. Но готовность пап нашего времени следовать своими путями, не примыкая к лагерям и идеологиям — это фактор ничуть не менее значительный, полагает Медведев. С этим отчасти согласен историк и специалист по международным отношениям Виктор Ковалев.

«Конечно, если допустить ситуацию, когда папой стал бы человек ультраконсервативых убеждений, который открыто поддержал бы правых политиков, это дало бы последним поддержку умеренных католиков, у которых нет четко обозначенных политических взглядов, но есть привычка с уважением относиться к мнению папы», — поясняет Ковалев, хотя и оговаривается, что эта поддержка (как и возможное толерантное отношение к политике разнообразия со стороны Льва XIV) вряд ли могла иметь решающее значение.

Кроме того, добавляет собеседник редакции, у Римского Престола есть и чисто формальные возможности влиять на международную политику. «Прежде всего, нужно помнить, что Ватикан заседает на Генассамблее ООН, хоть и без права решающего голоса. Его представитель может выступать на заседаниях и тем оказывать воздействие на те страны, где католическая церковь обладает большим влиянием», — добавляет Ковалев.

Наконец, второй подряд Папа Римский, не родившийся в Европе, является важным символом смещения старых представлений о роли различных частей света в католическом мире и в международных отношениях вообще.