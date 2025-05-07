В торгово-промышленной палате ответили на запрос про запрет веранд на Невском проспекте

«Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» является негосударственной некоммерческой организацией, действующей на основании Федерального закона «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и собственного Устава. Одной из ключевых задач Палаты является защита законных интересов предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга, а также развитие конструктивного диалога между бизнесом и органами власти.

СПб ТПП не обладает административными полномочиями и не уполномочена выдавать распоряжения или разрешения о размещении (либо демонтаже) летних кафе и террас. Кроме того, Палата не распространяла и не могла распространять информацию, упомянутую в публикации, и не направляла соответствующих уведомлений или звонков рестораторам.

В рамках своей деятельности СПб ТПП взаимодействует с предпринимателями и профессиональными объединениями через отраслевые Комитеты, советы, деловые объединения. Мы всегда открыты к конструктивному диалогу и приглашаем заинтересованные стороны к обсуждению любых вопросов, затрагивающих интересы контактное лицо», — ответили в торгово-промышленной палате для Собака.ru.

Ранее владелец сети VЛаваше Павел Крупин рассказал, что некоторое время назад ему позвонили из Торгово-промышленной палаты «и сказали, что в этом году на Невском нельзя будет выставлять террасы. На [мой] вопрос «почему?» мне сказали, что [это] прямое указание администрации — мол, террасы мешают пешеходам. Я спросил, что будет, если мы все же выставим, мне ответили, что будут большие проблемы (редакция направила запросы на электронную почту пресс-службы администрации Петербурга и на ящик Торгово-промышленной палаты, но к моменту публикации не получила ответов. Позднее в Торгово-Промышленной палате опровергли обращение к предпринимателям по подобным вопросам, — прим. Собака.ru)».