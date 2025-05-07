В торгово-промышленной палате ответили на запрос про запрет веранд на Невском проспекте

В организации рассказали, кто отвечает за распоряжения о запрете на размещение (либо демонтаже) летних кафе и террас.
«Союз «Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата» является негосударственной некоммерческой организацией, действующей на основании Федерального закона «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и собственного Устава. Одной из ключевых задач Палаты является защита законных интересов предпринимательского сообщества Санкт-Петербурга, а также развитие конструктивного диалога между бизнесом и органами власти.
СПб ТПП не обладает административными полномочиями и не уполномочена выдавать распоряжения или разрешения о размещении (либо демонтаже) летних кафе и террас. Кроме того, Палата не распространяла и не могла распространять информацию, упомянутую в публикации, и не направляла соответствующих уведомлений или звонков рестораторам.
В рамках своей деятельности СПб ТПП взаимодействует с предпринимателями и профессиональными объединениями через отраслевые Комитеты, советы, деловые объединения. Мы всегда открыты к конструктивному диалогу и приглашаем заинтересованные стороны к обсуждению любых вопросов, затрагивающих интересы контактное лицо», — ответили в торгово-промышленной палате для Собака.ru.
Ранее владелец сети VЛаваше Павел Крупин рассказал, что некоторое время назад ему позвонили из Торгово-промышленной палаты «и сказали, что в этом году на Невском нельзя будет выставлять террасы. На [мой] вопрос «почему?» мне сказали, что [это] прямое указание администрации — мол, террасы мешают пешеходам. Я спросил, что будет, если мы все же выставим, мне ответили, что будут большие проблемы (редакция направила запросы на электронную почту пресс-службы администрации Петербурга и на ящик Торгово-промышленной палаты, но к моменту публикации не получила ответов. Позднее в Торгово-Промышленной палате опровергли обращение к предпринимателям по подобным вопросам, — прим. Собака.ru)».
Павел Крупин
Владелец сети VЛаваше :
Конечно, вся эта ситуация — очень серьезный удар по бизнесу. Конечно, у нас есть точки с маленькими террасами, которые приносят не так много выручки, но другие заведения в основном зарабатывают за счет посадки на открытом воздухе. Тем более лето обещает быть жарким в этом году, и терраса, особенно вечером, после 17 часов, будет очень сильно работать на привлечение клиентов. Все [мои коллеги и конкуренты по ресторанному бизнесу на Невском] в шоке. Кто-то даже по Невскому хочет пройтись [с акцией], чтобы люди увидели масштаб проблемы. Люди пишут письма в разные органы. Вопрос в том, поможет ли это… Как можно было все это решить иначе? Мне кажется, можно было ужесточить согласование террас, тщательнее подходить к требованиям, регламентировать, сколько метров может быть терраса, но уж никак не запрещать в одностороннем порядке.
Пока же я ожидаю отток заведений с Невского проспекта. Если ничего не изменится, уже этим летом от 30% до 50% заведений могут покинуть свои места. Туда придут сувениры, услуги, продажи, но уже не общепит. Влияние у этого будет большим и для индустрии — на Невском много классных, в том числе исторических заведений, — и для города Терраса же — это лицо ресторана, чем красивее ты ее украсишь, тем большая конверсия на вход. Поэтому их стараются делать как можно более привлекательными, что создает некий шарм для города в целом. Мне кажется, что Невский проспект с кафе и ресторанами — это звездочка всему городу. Если все это убрать, то у нас останется только большой пешеходный трафик, что ударит не только по гастроиндустрии, но и по облику города в целом.
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