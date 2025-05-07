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Торговые центры в центре Петербурга закроют на 9 Мая

Семь центров не будут работать с 10:00 до 16:00. В городской администрации сообщили, что это делают «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Sorbis / Shutterstock.com

В городской администрации сообщили, что это делают «в целях обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Временно приостанавливают работу 9 мая с 10:00 до 16:00 следующие торгово-развлекательные центры:

  • торгово-развлекательный центр «Галерея» (Лиговский пр., д. 30);
  • торговый комплекс «Невский центр» (Невский пр., д. 114-116);
  • универмаг «Большой Гостиный Двор» (Невский пр., д. 35);
  • торговый дом «Пассаж» (Невский пр., д. 48);
  • галерея «Grand Palace» (Невский пр., д. 44);
  • торговый центр «Невский атриум» (Невский пр., д. 71/1);
  • торгово-развлекательный комплекс «Адмирал» (М. Морская ул., д. 4/1).

«На этот же период приостанавливается деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных и выполняющих работы, оказывающих услуги в указанных зданиях (помещениях) торгово-развлекательных центров (комплексов) и торговых центров, а также ограничивается доступ посетителей», — отметили в Смольном.

Эти запреты не касаются деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Петербурга и подведомственных им организаций в рамках возложенных на них функций.

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