Петербургский «Манеж» собирает архивные фото о работниках тыла в СССР

«Мы просим наших посетителей, наших пользователей социальных сетей, наших сотрудников, я обращаюсь с этой просьбой к вам. Если в вашей истории семьи есть люди, которые трудились в тылу, пожалуйста, присылайте нам фотографии, короткую справку о том, чем занимался этот великий человек, внесший свою лепту в Победу, и мы обязательно будем их размещать в теле выставочного проекта. Мы говорим о том, что мы должны помнить, уважать, мы должны быть благодарны. И только тогда мы это сможем передать дальше последующим поколениям», — цитирует ТАСС слова Яловой с Балтийского культурного форума.

Она уточнила, что в этом году выставочный зал готовит проект, посвященный 80-летию Великой Победы. «Это историко-документальная выставка, которая лишена каких-либо эмоций, в ней нет вообще никаких людей, и это наша осознанная позиция, потому что выставка посвящена подвигу тыла. А это работа всей страны, и это даже не работа отдельных ее элементов: транспортная система, промышленность, наука, ресурсы, сельское хозяйство, медицина. И поэтому мы приняли кураторское решение, что в этой выставке не будет людей, потому что выставка про работу, про бесперебойную, беспрецедентную работу системы страны, которая смогла выиграть войну», — сказала Ялова.

Более 1000 предметов быта, документов и аудиозаписей 1941-1945-х выставили в «Манеже» — на масштабной мемориальной экспозиции, посвященной подвигу тыла в годы Великой Отечественной войны. Выставка, которая открылась 21 марта, проследит основные этапы мобилизации страны: расскажет о транспортной системе, промышленности, экономике и ресурсах, сельском хозяйстве, медицине и пропаганде.