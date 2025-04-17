Эксперимент редакции! Избавляемся от социофобии как петербуржцы: на Невском проспекте, в «Подписных изданиях» и метро

Что скажет психолог?

Пение в общественных местах правда помогает раскрепоститься?

Маргарита Алексеева, клинический психолог: Скорее, нет. Вероятнее всего человек испытает слишком сильный стресс, после которого не сможет осмыслить и проанализировать ситуацию. Да, он поймет, что ничего страшного не случилось (никто не накричал, не рассмеялся, не опозорил его), но уверенность в себе не взращивается перфомансами на публике.

Если говорить о социофобии как болезни, можно ли на нее повлиять такими практиками?

Маргарита Алексеева: Социофобия — не просто страх спеть песню в людном месте. Это вид тревожного расстройства, при котором человеку крайне сложно находится в определенных ситуациях. Например, общаться или вовсе выходить из дома. Это сложное состояние, которое требует и медикаментозной терапии, и длительной поддерживающей терапии с психологом. Его точно не стоит “лечить” шоковыми методами.

А от стеснительности вообще нужно избавляться?

Маргарита Алексеева: Стеснение — нормальное и адекватное поведение человека. Оно может быть чертой характера, с которой не нужно проводить никаких насильных проработок. Также оно может быть психологической защитой, которую категорически нельзя ломать. Наоборот, у человека, который не стесняется нарушать нормы поведения в обществе, вполне может быть расстройство личности или поведения. Суть стеснения в стыде, а он необходим человеку, чтобы соблюдать свои границы и границы других людей.

Если человек решил все же бороться со стеснительностью, с чего начать?

Маргарита Алексеева: Работайте с навыками самоподдержки и самоодобрения. Часто человек слишком сильно критикует себя. В таком случае какой бы смелый поступок он ни совершил (например, спел на людях), все равно будет себя осуждать. Мол, мог бы постараться лучше.

С чего начать? Заведите блокнот и ежедневно записывайте в него слова, которыми могли бы вас поддержать. Например, «я всегда за себя», «я на своей стороне», «я смогу», «у меня получится». Таким образом вы будете формировать словарный запас, чтобы вести с собой дружеский внутренний диалог.

Поймите, действительно ли вам нужно проявлять себя ярко и громко. Если у вас нет потребности во внимании, то для вас петь на людях будет неорганично. В таком случае понятно, почему вы до сих пор не блогер. Может быть это не ваш путь? Тогда не стоит брать себя на слабо. Знание своих потребностей гораздо важнее.

Если вы решили, что перформансы на публике вам нужны и важны — начинайте постепенно. Попробуйте разговаривать на камеру, рассказывать истории. Тренды на пение в видеоконтенте все равно не закончатся. Вы споете свою песню, когда для вас это будет максимально просто и в удовольствие.