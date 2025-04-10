В «Подписные издания» пришли с проверкой силовики

Как пишет «Фонтанка», у правоохранителей были вопросы о книгах издательства Ad Marginem. Изъяли несколько десятков книг, в том числе произведения Сьюзен Сонтаг, Оливии Лэнг, Вальтера Беньямина, а также Владимира Сорокина.

В «Подписных» для издания подтвердили, что проверка действительно проходила, отметив, что это первый подобный случай. Сейчас книжный магазин работает в штатном режиме.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.