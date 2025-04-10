В «Подписные издания» пришли с проверкой силовики

В книжный магазин на Литейном проспекте нагрянули сотрудники прокуратуры. По некоторым данным, они искали литературу с упоминанием ЛГБТ*.
Как пишет «Фонтанка», у правоохранителей были вопросы о книгах издательства Ad Marginem. Изъяли несколько десятков книг, в том числе произведения Сьюзен Сонтаг, Оливии Лэнг, Вальтера Беньямина, а также Владимира Сорокина.
В «Подписных» для издания подтвердили, что проверка действительно проходила, отметив, что это первый подобный случай. Сейчас книжный магазин работает в штатном режиме.
*ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в России.
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