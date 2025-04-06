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В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по выходным

Об этом заявил член Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев. Он обратил внимание на отсутствие «алкогольных протестов» среди россиян.

Lisa-Lisa / Shutterstock.com

Депутат отметил положительный эффект от ограничений, которые действуют в Вологодской области, и предложил распространить подобные меры и в выходные дни. Он заявил, что За месяц действия новых правил в регионе продажи спиртного упали на 19%. При этом в алкомаркетах продажи сократились на 50%. 

«Я бы отметил главное: нет никакого алкогольного протеста. Люди поддерживают, соблюдают закон, это хорошая мера. Я считаю, что такая мера должна быть и в выходные дни», — приводит слова Хамзаева ТАСС.

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