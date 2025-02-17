7 вопросов о раке поджелудочной железы. Кто в группе риска? Какие симптомы — повод идти к врачу? Чем поможет регулярный спорт?

Что такое поджелудочная железа и за что она отвечает в организме?

Поджелудочная железа — орган пищеварительной и эндокринной систем. Она расположена под желудком и выполняет две основные функции.

Первая (экзокринная) — выработка ферментов, необходимых для переваривания пищи.

Вторая (эндокринная) — производство гормонов, самым известным из которых является инсулин, отвечающий за нормализацию уровня сахара в крови.

Именно эта двойная функция делает поджелудочную железу критически важной для поддержания обмена веществ и общего здоровья человека.

Почему развивается рак поджелудочной?

Причины пока недостаточно изучены, но известно, что существует генетическая предрасположенность к заболеванию. Также влияют неблагоприятные факторы внешней среды, такие как загрязненный воздух и вода, злоупотребление жирной, соленой и острой пищей, алкоголем. И, конечно, негативный эффект оказывает курение — оно не только стимулирует развитие онкопатологии, но может привести и к послеоперационным осложнениям.

В зоне риска люди с хроническим панкреатитом, диабетом, избыточной массой тела (доказано, что ожирение — фактор риска возникновения очень многих проблем: от сердечно-сосудистых заболеваний до злокачественных опухолей!)

Что входит в профилактику и раннюю диагностику?

К сожалению, скрининга рака поджелудочной железы не существует. На начальных стадиях онкопроцесс протекает бессимптомно, что может затруднить его выявление. Поэтому помимо стандартного осмотра (сбора жалоб пациента, анамнеза жизни, осмотра кожных покровов, пальпации) врачи назначают ультразвуковое исследование и компьютерную томографию. По результатам комплексного обследования грамотный специалист сможет точно поставить диагноз.

Люди, которые относятся в группе повышенного риска, должны регулярно проходить медицинские осмотры. Высокая онконастороженность чрезвычайно важна, так как пятилетняя выживаемость при раке поджелудочной железы составляет менее 10%. Среди профилактических мер: отказ от сигарет, поддержание здорового веса, правильное питание и умеренные физические нагрузки.