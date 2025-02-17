7 вопросов о раке поджелудочной железы. Кто в группе риска? Какие симптомы — повод идти к врачу? Чем поможет регулярный спорт?

Рак поджелудочной железы — одно из самых опасных онкозаболеваний (каждый год в России умирают 18 тысяч человек!). Оно трудно диагностируется и часто выявляется на четвертой, очень тяжелой, стадии. Но надежда есть! Кому проявлять особую онконастороженность, какие сигналы организма призывают срочно обратиться к онкологу, как проходит лечение и восстановление — узнали у Алексея Михайловича Карачуна, заведующего отделением абдоминальной онкологии НМИЦ им. Н.Н. Петрова, профессора, заслуженного врача России.
Что такое поджелудочная железа и за что она отвечает в организме?
Поджелудочная железа — орган пищеварительной и эндокринной систем. Она расположена под желудком и выполняет две основные функции.
- Первая (экзокринная) — выработка ферментов, необходимых для переваривания пищи.
- Вторая (эндокринная) — производство гормонов, самым известным из которых является инсулин, отвечающий за нормализацию уровня сахара в крови.
Именно эта двойная функция делает поджелудочную железу критически важной для поддержания обмена веществ и общего здоровья человека.
Почему развивается рак поджелудочной?
Причины пока недостаточно изучены, но известно, что существует генетическая предрасположенность к заболеванию. Также влияют неблагоприятные факторы внешней среды, такие как загрязненный воздух и вода, злоупотребление жирной, соленой и острой пищей, алкоголем. И, конечно, негативный эффект оказывает курение — оно не только стимулирует развитие онкопатологии, но может привести и к послеоперационным осложнениям.
Что входит в профилактику и раннюю диагностику?
К сожалению, скрининга рака поджелудочной железы не существует. На начальных стадиях онкопроцесс протекает бессимптомно, что может затруднить его выявление. Поэтому помимо стандартного осмотра (сбора жалоб пациента, анамнеза жизни, осмотра кожных покровов, пальпации) врачи назначают ультразвуковое исследование и компьютерную томографию. По результатам комплексного обследования грамотный специалист сможет точно поставить диагноз.
Люди, которые относятся в группе повышенного риска, должны регулярно проходить медицинские осмотры. Высокая онконастороженность чрезвычайно важна, так как пятилетняя выживаемость при раке поджелудочной железы составляет менее 10%. Среди профилактических мер: отказ от сигарет, поддержание здорового веса, правильное питание и умеренные физические нагрузки.
При каких симптомах нужно обязательно обратиться к врачу?
Основная проблема всех злокачественных опухолей заключается в том, что на ранней стадии они не болят. Нет четких признаков, которые могли бы указать на злокачественное новообразование. Боль — это уже более поздний сигнал. Он означает, что опухоль достигла таких размеров, что начинает давить на окружающие ткани или врастать в них.
Общее правило: если самочувствие можно охарактеризовать как «я не здоров», необходимо немедленно пройти диагностику. Быстрая утомляемость, снижение аппетита, потеря веса, тошнота, резкие боли в животе, боку или спине — при любом из этих проявлений необходимо посетить онколога.
Как лечат рак поджелудочной железы?
Стратегия терапии определяется по стадии, расположению опухоли и ее характеру: доброкачественная или злокачественная. Выбор метода лечения также зависит от общей клинической картины.
К примеру, удаление опухоли на раннем этапе может значительно улучшить прогноз — но! — у пациентов с так называемой погранично резектабельной опухолью риск распространения клеток, который нельзя отследить на КТ и МРТ, остается высоким. В таких случаях лечение начинается с химиотерапии, что позволяет:
- уменьшить размеры новообразования;
- отодвинуть его от крупных сосудов;
- облегчить хирургическое вмешательство и улучшить его результаты.
Важно также понять, есть ли метастазы и нужна ли перед операцией химиотерапия. И вообще, нужна ли операция и какая именно. Такие вопросы решаются не в кабинете хирурга, а на мультидисциплинарной комиссии с привлечением узких специалистов, чтобы эксперты тщательно проанализировали все данные. Часто в обсуждении участвуют морфологи, которые изучают новообразование под микроскопом для выбора подходящего лечения.
Задача врачей — помочь максимально оперативно. В этом залог успеха.
— д.м.н., онколог, абдоминальный хирург Алексей Карачун
Как быстро можно вернуться к обычной жизни?
Абсолютно по-разному будет восстанавливаться 40-летний спортсмен, кандидат в мастера спорта, марафонец и 70-летний пожилой пациент после двух инфарктов. Скорость реабилитации зависит от исходного состояния человека, а также от того, как прошла операция: с осложнениями или без. В последнем случае выздоровление легче.
Кроме того, поджелудочная железа расположена так, что часто приходится удалять и часть желудка. Это снижает его резервуарную функцию. Следовательно, человек не сможет одномоментно съесть первое, второе, третье, булочку и компот, так как будет чувствовать переполнение. Поэтому меняется характер питания и частота приема пищи. Нужно понимать, что восстановление проходит быстрее, если освоить новое пищевое поведение.
Болезнь может повториться?
Рецидив у опухоли всегда возможен, поскольку хирурги могут удалить только то, что видно глазам, а значит, есть риск, что скрытые раковые клетки останутся. Это является проблемой онкологии в целом и рака поджелудочной железы в частности.
Именно поэтому врачи используют химиотерапию или лучевую терапию для того, чтобы профилактировать возникновение и рост оставшихся клеток. И, конечно, риск рецидива — значимая причина не пропускать контрольные обследования у онколога и поддерживать со своим специалистом регулярный контакт. Но не заниматься самолечением — это опасно для здоровья!
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