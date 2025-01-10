Все вокруг говорят о том, что Трамп хочет присоединить Гренландию! Илон Маск угрожает главе Канады! Что вообще происходит?

Что случилось?

Все начало января 2025 года политики, журналисты и эксперты по международным отношениям обсуждают неожиданные заявления избранного, но пока не вступившего в должность президента США Дональда Трампа.

Так, 7 ноября республиканец дал большую пресс-конференцию в своем особняке во Флориде. В ходе нее он заявил, что считает границу между США и Канадой «искусственно проведенной линией» (ранее журналисты со ссылкой на источники писали, что Трамп допускал возможность включения Канады в состав США на правах 51-го штата). А уже 9 января избранный президент опубликовал у себя в социальных сетях карту Североамериканского континента, выполненную полностью в цветах звездно-полосатого флага.

Заявления Трампа вызвали жесткую реакцию главы канадского правительства Джастина Трюдо. «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — написал канадский премьер в социальных сетях. В ответ предприниматель Илон Маск, который может занять один из постов в администрации нового американского президента, назвал Трюдо «девочкой». «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — такой пост оставил основатель SpaceX уже в своих социальных сетях.

Также Трамп рассказал о намерении купитьу Дании крупнейший в мире остров Гренландия. В ходе своей пресс-конференции 7 января, избранный президент обмолвился, что не исключает введения пошлин на датские товары, если скандинавская страна не уступит США эту территорию. На фоне этих заявлений сын республиканца Дональд Трамп-младший прилетел в Гренландию. По его словам, он планирует «очень долгую персональную поездку».

Наконец, будущий хозяин Белого дома подчеркнул, что намерен установить контроль над Панамским каналом, расположенным на территории одноименного государства. При этом в ответ на вопрос журналистов о том, может ли избранный президент гарантировать, что для решения этого вопроса не будет применена сила или экономическое принуждение, Трамп заявил, что не намерен брать на себя такие обязательства.