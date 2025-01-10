Все вокруг говорят о том, что Трамп хочет присоединить Гренландию! Илон Маск угрожает главе Канады! Что вообще происходит?

Рубеж 2024 и 2025 годов получился необычайно бурным с точки зрения международных отношений. Неожиданно избранный (но еще не вступивший в должность) президент США Дональд Трамп заговорил о присоединении Гренландии, восстановлении контроля над Панамским каналом и даже о включении в состав страны Канады. Политики обмениваются гневными заявлениями, а весь интернет пестрит мемами о возможном развитии событий. Что вообще происходит? С чего вдруг вообще в Соединенных Штатах заговорили о Гренландии и Канаде? И насколько серьезно все это следует воспринимать? На эти вопросы Собака.ru отвечают политолог-американист Ян Веселов и историк Виктор Ковалев.
Что случилось?
Все начало января 2025 года политики, журналисты и эксперты по международным отношениям обсуждают неожиданные заявления избранного, но пока не вступившего в должность президента США Дональда Трампа.
Так, 7 ноября республиканец дал большую пресс-конференцию в своем особняке во Флориде. В ходе нее он заявил, что считает границу между США и Канадой «искусственно проведенной линией» (ранее журналисты со ссылкой на источники писали, что Трамп допускал возможность включения Канады в состав США на правах 51-го штата). А уже 9 января избранный президент опубликовал у себя в социальных сетях карту Североамериканского континента, выполненную полностью в цветах звездно-полосатого флага.
Заявления Трампа вызвали жесткую реакцию главы канадского правительства Джастина Трюдо. «Черта с два Канада станет частью Соединенных Штатов», — написал канадский премьер в социальных сетях. В ответ предприниматель Илон Маск, который может занять один из постов в администрации нового американского президента, назвал Трюдо «девочкой». «Девочка, ты больше не губернатор Канады, так что неважно, что ты там говоришь», — такой пост оставил основатель SpaceX уже в своих социальных сетях.
Также Трамп рассказал о намерении купитьу Дании крупнейший в мире остров Гренландия. В ходе своей пресс-конференции 7 января, избранный президент обмолвился, что не исключает введения пошлин на датские товары, если скандинавская страна не уступит США эту территорию. На фоне этих заявлений сын республиканца Дональд Трамп-младший прилетел в Гренландию. По его словам, он планирует «очень долгую персональную поездку».
Наконец, будущий хозяин Белого дома подчеркнул, что намерен установить контроль над Панамским каналом, расположенным на территории одноименного государства. При этом в ответ на вопрос журналистов о том, может ли избранный президент гарантировать, что для решения этого вопроса не будет применена сила или экономическое принуждение, Трамп заявил, что не намерен брать на себя такие обязательства.
Дональд Трамп
Избранный президент США (цитата по РБК):
Я не могу заверить вас [что сила или экономическое принуждение не будут применены, — прим. Собака.ru], <...> но я могу сказать, что они [Гренландия и Панамский канал, — прим. РБК] нужны нам для экономической безопасности. Панамский канал был построен для наших военных, я не собираюсь брать на себя обязательства по этому поводу.
Почему были сделаны такие заявления?
Ян Веселов, политолог-американист: Предложения о покупке Гренландии Дональд Трамп делал и раньше, во время своего первого срока в Белом доме. Тогда это никуда не привело, даже не было разговоров о каких-то серьезных переговорах на эту тему. У Трампа, собственно говоря, такое часто бывает, когда у него возникает в повестке какая-то тема — он ее крутит, а потом бросает. Однако теперь он к Гренландии вернулся.
История с Канадой у него звучала часто в ходе предвыборной кампании. Он грозился ввести повышенные пошлины на товары из этой страны (впрочем, как и на товары из Мексики, на товары из Китая, из стран БРИКС). Однако это никогда не переходило в плоскость включения соседней страны в своей состав на правах 51-го штата.
Точно так же и идея Панамы возникла как-будто ниоткуда, эта тематика еще недавно не обсуждалась. И это оказалось достаточно неожиданно.
Это первый раз, когда США высказывает претензии на данные территории?
Виктор Ковалев, историк: Нет. В целом исторические корни, хотя и несколько подзабытые, у этих идей есть. Так, граница между будущими США и Канадой была установлена лишь в конце XVIII века после завершения войны за независимость Соединенных Штатов от Англии. Фактически это была граница между отделившимися колониями и теми, что сохранились под властью Британской короны (напомню, что чисто формально премьер-министр Канады до сих пор утверждается английским монархом).
В начале XIX века напряжение между США и Великобританией вновь нарастает. В 1807 году звучали голоса о том, что американцам надо помочь своим северным браться сбросить с себя ярмо британской тирании. Все это закончилось неудачной для США войной 1812 года, в ходе которой была предпринята попытка захватить территорию современной Канады, но в итоге британо-канадские войска захватили Детройт, вторглись в Вашингтон и даже сожгли Белый дом. Окончательно территориальные споры между странами были урегулированы лишь в XX веке.
Что касается Гренландии, то вопрос ее покупки вставал на повестке дня несколько раз, тем более что сам остров находится сравнительно недалеко от США. Сначала он интересовал американцев как ключ к Северо-Западному морскому пути (аналог нашего Северного Морского пути). Вопрос покупки Гренландии в XIX веке активно продвигал госсекретарь Уильям Сьюард, тот самый, который заключил сделку о покупке Аляски у России. Потом этот вопрос поднимался в начале XX века, но и тогда переговоры закончились ничем.
Вновь к покупке Гренландии американцы вернулись после Второй мировой войны. Тогда резоны были уже скорее военные, остров называли самым большим в мире непотопляемым авианосцем. Но Если в XIX веке датские власти еще рассматривали вариант такой сделки, то уже в XX они от нее отказались.
Наконец, Панамский канал действительно был построен США. Изначально план его строительства начали реализовывать французы, но их начинание кончилось огрмоным сканадлом и разорением многих инвесторов. В 1903 году американское правительство выкупило остатки французских построек и заключило с властями Панамы договор о том, что территория будущего гидротехнического сооружения будет оставаться под контролем США. Так и продолжалось до 1970-х годов, пока недавно почивший Джимми Картер, тогда занимавший пост президента, не передал территорию канала вновь под контроль панамского правительства.
Виктор Ковалев
Историк:
Правда, американцы быстро разочаровались в правительстве Панамы и уже через 10 лет это привело ко вторжению американских войск, свержению правительства генерала Норьеги и установлению в стране режима дружественного США. Впрочем, канал остался под контролем властей центральноамериканской страны.
Почему Трамп теперь так борется за эти территории?
Ян Веселов, политолог-американист: Не совсем понятно. Те основания, которые дает Трамп, выглядят довольно сомнительными. Так, говоря о Панаме, он заявляет, что канал пора вернуть, поскольку его якобы теперь контролируют китайские солдаты. Но это объяснение выглядит сомнительным. Да, китайские компании контролируют два порта на входе в Панамский канал, но ни о каком прямом контроле Китая над ним речи не идет.
Касательно Гренландии определенности еще меньше. Трамп говорит, что это вопрос национальной безопасности, но ни Дания, ни отдельно Гренландия не угрожают США. Более того, у США еще со времен неудачных попыток купить остров, остались там военные базы. Зачем сейчас педалировать тему с присоединением этой территории, не совсем понятно.
Собственно, все то же самое можно сказать и о Канаде. Трамп говорит, что между странами существует торговый дисбаланс, что сосед поставляет в США больше товаров, чем Америка направляет в Канаду. Кроме того, он привычно сетует, что США из своего кармана финансируют оборону Канады (очевидно, намекая на то, что американская экономика несет основное бремя финансирования НАТО). Однако не совсем понятно, почему из этого делается вывод, что Канаду надо сделать 51-м штатом.
Дмитрий Суслов, специалист в области международных отношений: Заявления избранного президента США не являются абсолютно неожиданными. На самом деле те кто говорят, что Трамп непредсказуем, фундаментально неправы. Трамп является одним из самых предсказуемых политиков, который на протяжении своего предыдущего срока говорил о Гренландии. В его же предыдущий срок США резко активизировали политику в Арктике. Так что нынешние заявления по поводу Гренландии, равно как и Канады, отражают стремление США качественно укрепить позиции в Арктике.
Так же в предыдущий срок Трампа существенно обострились американо-китайские отношения. Так что, учитывая тот факт, что Китай укрепляет свое присутствие в Панамском канале, его стремление ослабить там позиции Поднебесной так же выглядят довольно ожидаемыми.
Но это же просто слова?
Ян Веселов, политолог-американист: Слова, но они зашли несколько дальше, чем предыдущие заявления Трампа. Более того, я бы сказал, что здесь важны не только заявления самого будущего президента, но и та реакция, которую они встречают. Прежде всего внутри самих США.
Если в первый срок Трампа подобные его экстравагантные предложения вызывали критику от самих же республиканцев, то теперь в партии, кажется не осталось тех, кто сказал бы ему «нет». Все либо молчат, либо горячо поддерживают.
То есть все это следует воспринимать всерьез?
Ян Веселов, политолог-американист: Еще с первого срока Трампа, его сторонники выработали формулу: воспринимайте все это всерьез, но не буквально. То есть у будущего президента в целом есть типичная тактика сразу выдвинуть очень жесткую программу максимум, чтобы потом в ходе переговоров перейти к более умеренным требованиям.
В случае с Панамой такие умеренные требования могут заключаться в пересмотре договоренностей о проходе американских кораблей. В случае с Гренландией — доступ к ресурсам на шельфе и расширение военного присутствия США на острове. В случае с Канадой — какие-то новые соглашения экономического характера.
Однако непредсказуемость Трампа и тот факт, что у его желаний нет противовеса в Республиканской партии гипотетически может привести к тому, что он решит… а почему бы и нет? Особенно учитывая, что вся система международных отношений проходит сейчас трансформацию. К примеру, почему бы не установить контроль над Панамским каналом, учитывая, что у Панамы по конституции нет даже своих вооруженных сил. С Канадой и Гренландией, конечно, все намного сложнее, но с Трампом мы наблюдаем такую неопределенность, что сложно сказать, чего же мы можем ждать. И, вероятно, это сознательная его политика.
Виктор Ковалев: Здесь, впрочем надо оговориться, что вхождение в состав США на правах штата — очень сложный и долгий процесс. У Аляски он занял 92 года, Пуэрто-Рико не прошел его до сих пор. Поэтому вероятность того, что Гренландия, а уж тем более Канада, окажется 51-м штатом, представляется сомнительной. Хотя, первая, в отличие от второй, вполне может стать ассоциированной территорией, поскольку там есть движение за независимость от Дании.
Тем более что Канада — это устоявшееся независимое государство. По площади оно больше США, и там нет значимых политических сил, выступающих за объединение с соседом, поэтому все же такие заявления кажутся скорее громкими заявлениями, настроенными на внутриамериканскую аудиторию.
Дмитрий Суслов
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ:
Очень важно, что слова Трампа, как и говорят его сторонники, надо воспринимать всерьез, но не буквально. Очень многие совершают ошибку, когда воспринимают его слова буквально, но не всерьез, мол, он несет какую-то чушь. Но это неправильно. Трампа нужно воспринимать всерьез, но нельзя считывать то, что он говорит прямо. Не стоит думать, что он применит военную силу для захвата Гренландии или объявит Канаду 51-м штатом.
Серьезно то, что он будет укреплять американские позиции, в том числе военные и экономические, на Гренландии. Не исключено, что остров станет зависимой территорией. Канада же будет вынуждена скорректировать свою позицию в угоду американским интересам. Примерно того же следует ждать в отношении Панамы. А вот все заявления, которые были в последние недели сделаны вокруг, это, скорее, специфическая трамповская дипломатия.
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