Вступил в силу новый закон о креативных индустриях! Что это такое? Как будет работать? И отразится ли на Петербурге?

Зачем это нужно?

В идеале, чтобы ускорить развитие творческих индустрий и повысить их вклад в российскую экономику. Так, в 2024 году креативный сектор давал 3,5% ВВП страны, к 2030-му эта доля должна (по мысли создателей закона) увеличится до 6%. В Петербурге цель еще более амбициозная — через пять лет сферы, связанные с творчеством должны составлять 12% городской экономики.

Как поясняет Татьяна Абанкина, научный руководитель Института развития креативных индустрий Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ (участвовала в подготовке закона), сейчас понятие креативных индустрий не совсем понятно на административном уровне. А следовательно, чиновником сложнее вырабатывать меры для их поддержки.

«Государственные органы, ведающие культурой, настороженно относились к креативному сектору экономики, мол, это не совсем наша сфера, — поясняет собеседница редакции. — Экономические ведомства тоже не совсем понимали как с этим быть, ведь они привыкли работать с крупными компаниями, прежде всего промышленными, тогда как в креативном секторе высока доля малых и даже микро бизнесов».