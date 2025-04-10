Вступил в силу новый закон о креативных индустриях! Что это такое? Как будет работать? И отразится ли на Петербурге?

Что такое креативная индустрия? Теперь в России появился абсолютно официальный ответ на этот вопрос. Еще летом 2024 года был принят законопроект, посвященный развитию тех направлений в экономике, которые связаны с творчеством. В частности, в стране планируется создать единый реестр тех, кто работает в этих направлениях. Чем это обернется для самих креативных предпринимателей? Как изменится их жизнь? И изменится ли вообще? Разбираемся!
В России вступил в силу закон о креативной индустрии — что в нем говорится?
Сам закон получил традиционное для официальных документов громоздкое название «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации». Одно из главных нововведений — теперь в отечественном законодательстве официально закреплены понятия связанные с «креативной экономикой», а также перечислены те шаги, которые государство планирует предпринять в ее отношении.
«Как указывают авторы закона в пояснительной записке, в РФ в настоящее время действует около 20 законов, регулирующих творческую деятельность, и все они ограничиваются регламентацией конкретного вида деятельности, — поясняет в комментарии для Собака.ru Ольга Новинская, юрист практики по интеллектуальной собственности/информационным технологиям АБ "Качкин и Партнеры", — Закон задумывался для того, чтобы унифицировать регулирование творческих сфер деятельности: создать единые понятия для креативной сферы, задать основы регулирования и возможные меры государственной поддержки».
Как сообщается, подготовка законопроекта заняла около двух лет. В итоге документ был принят и опубликован летом 2024 года, однако его вступление в силу был отсрочено на полгода, так что официально закон начал действовать с первого квартала этого 2025-го.
Зачем это нужно?
В идеале, чтобы ускорить развитие творческих индустрий и повысить их вклад в российскую экономику. Так, в 2024 году креативный сектор давал 3,5% ВВП страны, к 2030-му эта доля должна (по мысли создателей закона) увеличится до 6%. В Петербурге цель еще более амбициозная — через пять лет сферы, связанные с творчеством должны составлять 12% городской экономики.
Как поясняет Татьяна Абанкина, научный руководитель Института развития креативных индустрий Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ (участвовала в подготовке закона), сейчас понятие креативных индустрий не совсем понятно на административном уровне. А следовательно, чиновником сложнее вырабатывать меры для их поддержки.
«Государственные органы, ведающие культурой, настороженно относились к креативному сектору экономики, мол, это не совсем наша сфера, — поясняет собеседница редакции. — Экономические ведомства тоже не совсем понимали как с этим быть, ведь они привыкли работать с крупными компаниями, прежде всего промышленными, тогда как в креативном секторе высока доля малых и даже микро бизнесов».
Татьяна Абанкина
Научный руководитель Института развития креативных индустрий Факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ:
Важно было не только закрепить понятие креативных индустрий, но и на уровне закона прописать необходимость их развития. Тем самым поддержка творческих секторов экономики закрепляется как долгосрочный приоритет государственной политики.
Что же такое «креативная индустрия»?
Согласно букве закона, «креативной» теперь считается любая экономическая деятельность, «непосредственно связанная с созданием, продвижением и распространением» результатов творчества, которые имеют «уникальную экономическую ценность».
Как поясняет в беседе с Собака.ru Ольга Новинская из АБ «Качкин и Партнеры», это определение касается как классических творческих специальностей, таких как театр, музыка, кино, живопись, так и разработки приложений для гаджетов, блогерства, журналистики, рекламы и даже гастрономии.
И что теперь должны делать сами художники, журналисты и шеф-повара?
Ничего, во всяком случае пока. Как поясняет Ольга Новинская из АБ «Качкин и Партнеры»: «закон не регулирует саму деятельность субъектов креативных индустрий и не накладывает на них какие-либо дополнительные обязанности».
Однако теперь в России планируется создать единый реестр, в который войдут все «субъекты креативных индустрий». О подготовке к его созданию в феврале сообщила газета «Известия». Планируется, что этот перечень будет открытым. Как именно будет оформлено включение в этот список, пока не уточняется — как рассказала Собака.ru Татьяна Абанкина из НИУ ВШЭ положения о реестре могут быть разработаны в течение апреля 2025 года. Пока же остается ориентироваться на аналогии — так, заявки на включение в единый реестр IT-предприятий компании подают сами.
Как сообщили Собака.ru в пресс-службе Агентства стратегических инициатив, участвовавшего в подготовке закона о креативных индустриях, реестр (по мысли создателей) «поможет структурировать отрасль и оценить долю этого сектора экономики в общем объеме ВВП. В реестре будет размещена информация о региональных мерах поддержки».
А что получат сами креативные индустрии?
Согласно закону, те, кто работает в креативной экономике могут рассчитывать на помощь от властей. «Представители креативных индустрий могут рассчитывать на меры поддержки, включая финансирование, налоговые льготы, образовательные и методические программы, гранты и участие в инфраструктурных проектах, направленных на развитие креативного сектор», — говорится в в комментарии Агентства стратегических инициатив.
«В то же время в законе мало конкретики, — продолжает собеседница редакции. — Конкретные меры поддержки должны определить регионы в зависимости от приоритетов и имеющихся ресурсов».
Также эксперт отмечает: для того, чтобы меры поддержки стали реальностью, необходимо принять целый ряд дополнительный документов, в которых будет прописан конкретный объем возможной помощи и алгоритм ее получения. Как сообщается на сайте Минэкономразвития (это ведомство назначено ответственным за поддержку креативной экономики) необходимые документы будут подготовлены «до конца II квартала текущего года».
Ольга Новинская
Юрист практики по интеллектуальной собственности/информационным технологиям АБ «Качкин и Партнеры»:
Предполагается, что регионы и Минэкономразвития будут вести реестры субъектов креативных индустрий, а включение в реестр будет условием для получения мер поддержки. Кроме того, необходимо иметь регистрацию и осуществлять деятельность на территории РФ, не иметь задолженности перед бюджетом и статуса иностранного агента. Физические лица, не являющиеся ИП, должны иметь статус самозанятого. На данный момент реестры субъектов креативных индустрий еще только в процессе создания, поэтому в этой части закон не функционирует.
По мнению Татьяны Абанкиной из НИУ ВШЭ, появление в законе понятия креативных индустрий позволит «расшить узкие места в законодательстве». В качестве примера она приводит возможность разработки профессиональных стандартов и направлений обучения для необходимых специалистов.
Как все это коснется Петербурга?
Сама по себе поддержка креативных индустрий, во-многом будет зависеть от решений региональных властей, которые должны разработать региональные законы и адаптировать федеральные нормы под местные условия. «Петербург получит полномочия по созданию и реализации программ развития креативных индустрий, установлению мер поддержки, взаимодействию с федеральными органами и привлечению инвестиций в эту сферу», — сообщают в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.
Однако до принятия местных законов говорить о том, как именно федеральный документ скажется на ресторанах, театрах и СМИ Петербурга, пока рано. Впрочем, как напоминает Ольга Новинская из АБ «Качкин и Партнеры», в Петербурге уже работает Центр развития креативных индустрий. «Меры поддержки направлены на локальных дизайнеров и производителей одежды, развитие гастрономической культуры», — добавляет собеседница редакции. Среди уже существующих мер поддержки:
- Консультации по получению грантов
- Льготное кредитование
- Создание цифровых меню (для кафе и ресторанов)
- Представление своих товаров в торговых центрах города (для производителей одежды)
Обсуждение будущего регионального законопроекта о поддержке креативных индустрий уже идет, однако о том, когда именно он может быть принят пока неизвестно.
При этом, как уже отмечалось выше, в официальных сообщениях Смольного фигурировали планы к 2030 году довести долю креативных индустрий до 12% от городской экономики. Как полагает Татьяна Абанкина из НИУ ВШЭ Петербург сейчас является «одним из лидеров в смысле поддержки креативных индустрий», однако она добавляет, что «12% это очень амбициозный план».
«Сейчас в креативных индустриях Петербурга занято порядка 10,5% работников, — говорит она, — чтобы довести долю этих сфер в городской экономике даже до 6% нужно повысить занятость работников в этой сфере до 15%. Если же цель стоит еще более высокая, то и количество занятых в этой сфере должно вырасти кратно, что будет непросто в условиях существующего дефицита кадров. Ну и, конечно, этих показателей вряд ли удастся достичь без увеличения доли экспорта, потому что внутри самого города, боюсь, платежеспособного спроса на такое количество продукции креативных индустрий пока нет».
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