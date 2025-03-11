«Анна помогает» открывает квартиру-мастерскую на Некрасова

«Для нас это важный шаг, своего рода репетиция перед открытием большого социального центра нашей организации в конце этого года! Я давно говорю о том, что некоммерческому сектору нужно объединяться в решении общих проблем. Надеюсь, что новое пространство станет той самой точкой притяжения и ребят, и организаций, и неравнодушных горожан!», — сказала для Собака.ru генеральный директор благотворительной организации «Анна помогает» Олег Бележенко.

Квартира-мастерская — это уникальное общественное пространство, созданное для содействия социальной интеграции и развитию жизненных навыков у детей и подростков с опытом сиротства. Это место, где молодые люди смогут находить поддержку и активно участвовать в процессе своего личностного роста, а жители Петербурга реализовывать свое желание помогать и создавать прекрасное.

Также по задумке команды «Анна помогает» к работе проекта пригласят и другие НКО и бюджетные учреждения к участию в мастер-классах и интенсивах в керамической мастерской и созданию совместных событий. Горожане смогут принимать участия в благотворительных событиях или проводить свои активности в пространстве за плату. Все собранные средства пойдут на работу квартиры-мастерской и других проектов, помогающих выпускникам детских домов.

Как рассказали в благотворительной организации, пространство разделено на несколько зон: мастерская для творческих занятий, кухня для совместных кулинарных экспериментов и гостиной с большим столом, телевизором и библиотекой.

В мастерской будут обучать основам керамики, шитья, вязания и работе с другими медиумами под наставничеством современных художников, горожан и друг друга. В гостиной планируют устраивать тихие вечера, а также устраивать встречи с психологами и волонтерами. Регулярно будут проводиться совместные мероприятия: мастер-классы, кинопоказы, совместные обеды, обмены вещами.