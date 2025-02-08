Не хватает памяти и воображения: в МГУ рассказали о недостатках зумеров

«Мы проводили исследование по зумерам, и из 17 отличий, которые в литературе фиксировались, подтвердили примерно семь. Да, они больше любят досуг, они менее «достижители» и так далее, но по ряду признаков они похожи на иные поколения», — рассказал эксперт в интервью для РБК.

Также, представитель университета отметил зумерское внимание на многозадачность. «Они могут несколько дел делать параллельно, но не очень эффективно. Один из студентов мне сказал: «Мы как утка. Потому что утка ходит, летает и плавает — и все три дела делает плохо». Поэтому нам надо научить вот этих ребят, которые способны делать то, что мы не способны, [а именно] параллельно делать несколько дел, делать их качественно», — сказал Аузан.

Ушла эпоха, как принято говорить в таких случаях: 31 декабря 2024 года закончилось время рождения поколения «альфа» (оно пришло вслед за зумерами). «Поприветствуйте поколение бета» — пост с таким заголовком появился в начале 2025 года в блоге футуролога Марка Маккриндла (именно он придумал термин «поколение "альфа"»). По его словам, с январе этого года новорожденные станут первыми представителями нового поколения. Маккриндл считает, что «беты» ознаменуют собой «поворотный момент [в истории] нашего развивающегося мира». Насколько такие громкие заявления оправданны? И можем ли мы хоть что-то сказать о будущем тех, кто только появился на свет? На все эти вопросы Собака.ru отвечает старший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Петербурге Надежда Нартова.