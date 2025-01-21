Знакомьтесь, — бета: 2025 год стал стартом для рождения нового поколения. Многие его представители доживут до XXII века. Какими они будут?

Ушла эпоха, как принято говорить в таких случаях: 31 декабря 2024 года закончилось время рождения поколения «альфа» (оно пришло вслед за зумерами). «Поприветствуйте поколение бета» — пост с таким заголовком появился в начале 2025 года в блоге футуролога Марка Маккриндла (именно он придумал термин «поколение "альфа"»). По его словам, с январе этого года новорожденные станут первыми представителями нового поколения. Маккриндл считает, что «беты» ознаменуют собой «поворотный момент [в истории] нашего развивающегося мира». Насколько такие громкие заявления оправданны? И можем ли мы хоть что-то сказать о будущем тех, кто только появился на свет? На все эти вопросы Собака.ru отвечает старший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ в Петербурге Надежда Нартова.
На днях американский футуролог Марк Маккриндл заявил, что в январе 2025 года рождаются первые дети поколения «бета». Получается, мы наблюдаем, в некотором роде конец эпохи?
Ну, не совсем. Не бывает так, чтобы в какой-то конкретный день перестало рождаться одно поколение и ему на смену пришло новое, которому сразу выдают медальку: «Вы принадлежите к поколению "бета"»
Во всяком случае социологи видят ситуацию иначе. Для нас важны изменения в поведении, проще говоря, когда мы видим, что значимое число молодых людей начинает действовать (в работе, в общественной или семейной жизни) как-то принципиально иначе, то мы говорим, что на сцену выходит следующее поколение.
Так что, строго говоря, сейчас даже нельзя точно сказать, когда закончится поколение зумеров, кульминацию которого мы сейчас наблюдаем. Возможно (хоть и очень маловероятно), сегодняшние школьники продолжат себя вести так же как нынешние 20-летние и мы будем говорить о длинном Gen Z.
То есть мы можем условно разделить людей в зависимости от года рождения, но это вовсе не значит, что эти границы будут совпадать с тем, что мы называем поколениями?
Конечно! Фактически даже разговор об «альфах» еще преждевременный. Пока они (а вернее, подростки, которые могут ими стать) живут с родителями. Они, наверное, спорят с мамами и папами, но они не автономны.
Вообще, теорию поколений придумал немецкий социолог Карл Маннгейм. Он полагал, что существуют так называемые формативные годы, когда под воздействием внешних условий складываются установки людей — это где-то 14–18 лет. После этого люди сепарируются от родителей, выходят на рынок труда, занимаются образованием, заводят детей. По его расчетам, установки эти меняются примерно раз в 20 лет.
Но Маннгейм писал свои книги 100 лет назад, с тех пор общество очень сильно изменилось. Сепарация происходит позже, а изменения происходят быстрее. Поэтому и шаг в 20 лет (или, как у Маккриндла, в 16 лет, — прим. Собака.ru) очень условный. Так что мы можем, повторюсь, лишь предполагать, что смена установок молодежи произойдет через 5–7 лет, а потом, еще раз — лет через 20–25.
Термины «поколение X», «миллениалы», «зумеры» и «альфы» отсылают к так называемой теории поколений. Как поясняет Собака.ru ведущий научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара Жанна Чернова, отношение социологов к ней неоднозначное. «Кто-то ее активно использует, а кто-то считает, что это своеобразный социологический гороскоп, когда дата рождения человека определяет его ценности и модели поведения, — говорит собеседница редакции. — При этом, конечно же, она основывается на серьезных научных концепциях, но ее популярное использование часто искажает результаты исследований и их интерпретацию».
Как именно тогда это работает? Как одно поколение сменяет другое?
То, что с нами происходит в позднем подростковом и раннем молодом возрасте, сильно влияет на то, как мы адаптируемся к жизни, какие практики мы вырабатываем для себя, какие цели, ценности и смыслы. Хотя, конечно, мы подходим к этому возрасту не совсем в состоянии чистого листа, на нас также влияют родители, отношения с ними.
К примеру, зумеры — одно из первых поколений, которое формировалось в условиях относительной экономической стабильности и изобилия. Их родители — представители поколения X, а вовсе не бумеры. Соответственно, и воспитывались они совсем в других условиях. Отношения с родителями у них ближе, чем у предыдущих поколений, им не нужно было с детства доказывать свое право на существование, что сказывается в более высокой самооценке (разумеется, тут мы говорим о картине в целом, неблагополучные семьи есть во все времена).
Они выходят на рынок труда уже после заката эпохи пожизненной занятости. Прекаризация, краткосрочные контракты, необходимость гибкости — это то, что для них является не изменением, а стартовыми условиями (на которые наложился ковид и современная обстановка в мире). При этом возможности коллективного действия, гражданской активности для них… много меньше, чем у иксеров и миллениалов.
Отсюда вполне логичная реакция — зумеры уходят в приватную жизнь, которую хоть как-то могут контролировать. Идет солидаризация вокруг очень близкого круга людей. Молодые люди концентрируются на том, чтобы получать удовольствие от жизни, развивать хобби, беречь своих близких. Некоторые называют это эскапизмом, но это естественный ответ на внешние обстоятельства.
При этом, конечно, важно понимать, что люди по ходу жизни меняются. Не бывает так, что ты сформировался в 20 лет и так навсегда замер в этом положении. Мы уже не раз это видели даже на своем опыте — к примеру, в 90-е люди вынуждены были менять установки и жизненные правила. Или, скажем, ковид, когда всем, вне зависимости от возраста, пришлось выучить, что такое Zoom, QR-код и дистант.
И все же мы говорим о поколении «бета» — если предположить что расчеты Марка Маккриндла верны и в 2025 году уже появляются на свет представители нового поколения. Знаем ли мы, что будет на них влиять?
Кое-что знаем. Как я уже сказала, человек не подходит к своим формативным годам чистым листом — у него уже есть установки родительской семьи. Соответственно, давайте посмотрим на тех, кто сейчас рожает детей. Это люди 27– 30 лет, то есть поздние миллениалы или очень-очень ранние зумеры.
Соответственно, «бета» (если они правда будут «бета») станут расти в среде, где есть сильная установка на благополучие, на самореализацию и внутрисемейную поддержку. Они будут видеть запрос родителей на баланс между работой и личной жизнью, столкнутся со скепсисом относительно инвестиций и долгого планирования.
Но это лишь та база, на которую будет ложиться их собственная адаптация к условиям 2040-х годов. А какие будут условия через 20 лет, этого, простите, я не берусь предсказать.
Главная работа Карла Маннгейма появилась на свет в 1928 году и называлась «Проблема поколений». В ней он писал, что идентичность поколений формируют глобальные события: такие как войны, экономические кризисы, эпидемии. Ученый полагал, что подобные катаклизмы, которые люди пережили в юности, оставляют в их сознании неизгладимый след.
«Современный социологический подход предлагает рассматривать поколение через три ключевых механизма изменений, — говорит в беседе с Собака.ru Жанна Чернова из Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара. — Когортные эффекты (уникальные черты, возникающие из общего опыта поколений), эффекты жизненного цикла (естественные изменения с возрастом) и эффекты периода (влияние событий, затрагивающих всех людей в определенное время). Только взятые в совокупности все три измерения помогают объяснить, почему одни группы людей ведут себя иначе, чем другие. То есть разница в ценностях, установках и практиках представителей разных поколений есть, но она определяется не только датой рождения».
Кажется, есть еще один аспект, который мы можем предвидеть. Судя по всему, поколение «бета» будет не слишком многочисленным. Все тот же Маккриндл считает, что в 2035 году «бет» в мире будет всего 16%. Для сравнения: «альф» на планете сейчас (по его расчетам) — 23%...
Да, людей поколения 2020–2030-х годов рождения будет не очень много. Зумеры — не слишком многочисленны, соответственно, и нового бэби-бума от них ждать не стоит. Если мы посмотрим демографический прогноз Росстата до 2046 года, то даже при всем оптимизме статистического ведомства ситуация с рождаемостью выглядит не слишком обнадеживающе.
Это, вероятно, приведет к некоторой переоценке возраста и его ценности — мы уже это видим в виде фраз наподобие «Пятьдесят — это новые Тридцать». Зумеров мало, «альф» немногим больше. Работодателям придется латать дыры, что приведет к тому, что исчезнет установка только на молодых.
Все это вкупе с ростом продолжительности жизни, увеличением пенсионного возраста приведет к тому, что не молодые будут кормить армию «старых», как иногда можно прочитать в СМИ, а, наоборот, «старые» вполне себе продолжат кормить молодых. В целом мы уже видим зачатки этого процесса — родительские семьи все дольше поддерживают детей.
Об этом и речь — не приведет ли это к тому, что самой возможности влиять на общество, на экономику, на культуру у «бет» (когда бы они ни появились) будет меньше?
Да, такое вполне может быть, хотя это лишь один из возможных вариантов развития событий. Конечно, они все равно будут влиять на культуру и общество, но наш «общественный бульон» будет более гетерогенным.
Понятно, что молодость всегда будет в цене — это будущее, это воспроизводство. Но да, в этих условиях предыдущие поколения будут сохранять серьезное влияние, будут оставаться интересными как на рынке труда, так и с точки зрения культуры. Мир будет более разнообразным — как это скажется на новых поколениях, увидим.
Жанна Чернова
Ведущий научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Социологического института РАН, ведущая подкаста «Такие люди как мы»:
Ожидать фундаментальных отличий от поколения «бета» [в сравнении с предыдущими] пока рано. Их опыт будет формироваться под влиянием современных условий: изменяющегося климата, ускорения технологий, влияния искусственного интеллекта и новых кризисов. Когортные эффекты могут проявиться в уникальном коллективном опыте этого поколения, которое с ранних лет столкнется с проблемами, связанными с глобальным потеплением и технологической трансформацией. Однако надо понимать, что восприятие этих вызовов изменится с возрастом. Наконец, надо понимать, что возможные глобальные кризисы или прорывы в области искусственного интеллекта, окажут влияние на все поколения, но «беты» испытают их в ключевые формативные годы, что сильнее повлияет на их ценности, установки и поведение.
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