Знакомьтесь, — бета: 2025 год стал стартом для рождения нового поколения. Многие его представители доживут до XXII века. Какими они будут?

Как именно тогда это работает? Как одно поколение сменяет другое?

То, что с нами происходит в позднем подростковом и раннем молодом возрасте, сильно влияет на то, как мы адаптируемся к жизни, какие практики мы вырабатываем для себя, какие цели, ценности и смыслы. Хотя, конечно, мы подходим к этому возрасту не совсем в состоянии чистого листа, на нас также влияют родители, отношения с ними.

К примеру, зумеры — одно из первых поколений, которое формировалось в условиях относительной экономической стабильности и изобилия. Их родители — представители поколения X, а вовсе не бумеры. Соответственно, и воспитывались они совсем в других условиях. Отношения с родителями у них ближе, чем у предыдущих поколений, им не нужно было с детства доказывать свое право на существование, что сказывается в более высокой самооценке (разумеется, тут мы говорим о картине в целом, неблагополучные семьи есть во все времена).

Они выходят на рынок труда уже после заката эпохи пожизненной занятости. Прекаризация, краткосрочные контракты, необходимость гибкости — это то, что для них является не изменением, а стартовыми условиями (на которые наложился ковид и современная обстановка в мире). При этом возможности коллективного действия, гражданской активности для них… много меньше, чем у иксеров и миллениалов.

Отсюда вполне логичная реакция — зумеры уходят в приватную жизнь, которую хоть как-то могут контролировать. Идет солидаризация вокруг очень близкого круга людей. Молодые люди концентрируются на том, чтобы получать удовольствие от жизни, развивать хобби, беречь своих близких. Некоторые называют это эскапизмом, но это естественный ответ на внешние обстоятельства.

При этом, конечно, важно понимать, что люди по ходу жизни меняются. Не бывает так, что ты сформировался в 20 лет и так навсегда замер в этом положении. Мы уже не раз это видели даже на своем опыте — к примеру, в 90-е люди вынуждены были менять установки и жизненные правила. Или, скажем, ковид, когда всем, вне зависимости от возраста, пришлось выучить, что такое Zoom, QR-код и дистант.