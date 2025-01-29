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Не стало актера Бориса Улитина — блокаднику было 86 лет

О смерти сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Фото: Алексей Костромин для Собака.ru

В возрасте 86 лет скончался Борис Улитин — актер, заслуженный артист России и житель блокадного Ленинграда.

«Ушел из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. Комитет по культуре Санкт Петербурга выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Бориса Александровича», — говорится в сообщении.

Борис Улитин — заслуженный артист России и кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Комедийный актер озвучил персонажей сорока двух голливудских фильмов, включая «Звездные войны: Атака клонов» (джедай Тера Синубе), «Чужой против хищника», «Омен», «Лига выдающихся джентльменов».

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Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Бориса Александровича.

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