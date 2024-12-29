Роскачество проверит «Дубайский шоколад» и «расскажет, что же это такое»

«Мы получаем очень много запросов в отношении «дубайского шоколада». Этот продукт выпускается разными производителями в разных странах, есть и российское производство. Мы планируем проанализировать данную категорию и рассказать гражданам о том, что же это такое», — заявил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

Также ведомство займется исследованием спортивного питания. Так, сейчас корректирует технический регламент, в том числе для «пп-батончиков». «Уже запущена его сертификация, введен соответствующий знак. Первые пять сертификатов должны быть выданы до конца этого года. И такие важные категории, как спортивное питание, также будут нами исследованы», — отметил руководитель Роскачества.

Сложно удержаться от кусочка дубайского шоколада между созвонами, трубочки со сгущенкой (куда уходит детство?) с кофе и улитки с корицей (сама погода обязывает!)? Вы не одиноки как в этом, так и в своем желании выйти из созависимых отношений с десертами. Объясняем, как ограничить сладости и не унывать. И (не)портим День булочек.