AdVita, «Антон тут рядом», «Ночлежка», «Анна помогает»: как благотворители пережили этот год и делали Петербург лучше и добрее

Чем запомнился 2024 год

Год был непростой, но насыщенный событиями и историями. Запомнился, как это принято в Петербурге, яркой летней программой: 6 выездных проектов и лагерей для детей и взрослых с аутизмом, ежегодный вечер для врачей и друзей фонда – на этот раз в клубничном поле вместе с командой «Закатных бранчей». Незабываемы и наш большой музыкальный фестиваль в Севкабель Порту, и выступление инклюзивного оркестра «Антон тут рядом» на главной сцене вместе с Zoloto.

Главные положительные изменения

Инклюзивных событий и импульсов в Санкт-Петербурге становится больше: Сергей Тиснек, аутичный художник фонда «Антон тут рядом», стал лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала Собака.ru в номинации «Искусство». Впервые в истории премии! На концертах и лекциях все чаще используется перевод на русский жестовый язык: фестиваль «Антон тут рядом», VK Fest, экскурсии в Стрит-арт хранении и разговорный РЖЯ клуб на Новой Голландии. За консультациями про инклюзию и аутизм в 2024 году к нам пришло 2 крупные ритейл-компаний — на 2 больше, чем в прошлом году.

Осенью поменялось законодательство о квотируемых рабочих местах для людей с инвалидностью — это значит, что теперь любая компания, в которой больше 35 сотрудников, должна трудоустраивать к себе людей с инвалидностью. Мы на практике видим, что это уже произвело эффект. Также все больше петербургских врачей узнают об аутизме и инклюзии, некоторые из них даже открывают свои клиники. И это не только психиатры. Например, Анастасия Кузнецова, друг, консультант и волонтер «Антон тут рядом», попала в список 5 классных и прогрессивных педиатров по мнению журнала Собака.ru. На фестиваль «Антон тут рядом» в 2024 году пришло 6 500 гостей! На спектаклях труппы «Антон тут рядом» на Новой сцене — солд-ауты. Инклюзия постепенно становится частью города, и мы очень благодарны за это жителям Петербурга.

Важная новость 2024 года, не связанная с благотворительностью, но связанная с жизнью нашего фонда. На Невском проспекте за лето и осень отреставрировали огромное количество фасадов — 86 домов! Давно уже такого не помню. Правда, есть нюанс: именно наше здание — Невский пр., 104, где находятся инклюзивные мастерские «Антон тут рядом», пропустили. Оно одно во всей округе летом было не в лесах, и мы до сих пор выясняем, почему выпали из программы реставрации. Зато из окон наших мастерских все очень свежее и красивое

Главные отрицательные изменения

Лже-методики и опасные практики «терапии» детей с особенностями развития, к сожалению, не пошли на убыль в 2024 году, а наоборот — начали набирать еще большие обороты в Санкт-Петербурге. Стволовые клетки, авторские методики, «терапия» РАС с животными и даже чай от аутизма — на рынке все больше услуг, которыми разные «специалисты» манипулируют в общении с родителями детей с аутизмом. Мы особенно волновалась из-за этого весной, когда обсуждался возможный проект новых клинических рекомендаций по аутизму — менее научный и более спорный, чем его предыдущая версия. Это история с хорошим концом: эксперты Минздрава утвердили более прогрессивные рекомендации.

Еще одна тенденция, к которой мы в фонде не успеваем привыкнуть — все невероятно дорожает. Бюджет «Антон тут рядом» при стандартных тратах каждый месяц заметно растет, повысилась арендная плата, цены на расходники, зарплаты сотрудников фонда обесцениваются — мы не можем угнаться за инфляцией, сколько бы ни старались и сколько бы ни наращивали активности и акции. В этом году из-за этого мы уже потеряли нескольких сотрудников.

Реализованные и новые проекты

Во-первых, очень радостно, что все регулярные программы помощи и 6 площадок «Антон тут рядом» в 2024 году продолжили штатную работу: нам не пришлось закрываться или заметно сокращать команду и основные проекты – для благотворительного фонда это важный показатель. Из ярких моментов года – весной прошел большой поток онлайн-курса для родителей детей с аутизмом, в котором могли принять участие семьи из любой точки страны и мира. С нами был 5341 участник из России и представители еще 31 страны. А совсем недавно запустился наш первый курс для помогающих специалистов: логопедов, педагогов, психологов, тьюторов, социальных работников и других специалистов, которые находятся рядом с человеком с РАС. Курс только начался и его основная часть придется на начало следующего года – уже очень готовимся.

Также на начало 2025 года намечено открытие новой площадки тренировочной квартиры «Антон тут рядом» – впервые за 10 лет мы нашли для нее более просторный и дружелюбный дом. Прямо сейчас делаем там ремонт, чтобы в 2025 году 12 взрослых с аутизмом смогли учиться независимой и самостоятельной жизни в новой квартире. У нас набрала обороты консультационная служба: за год мы провели 352 консультации об аутизме, стратегиях поддержки детей и взрослых и программах помощи. Для нас это рекорд.

Отдельная страница воспоминаний 2024 года – мастерские и выпуски в нашем магазине. Новые изделия от инклюзивной команды: коллекция про ужа, валентинки, шарф со «Страдариумом» и сумки ARNY PRAHT, обвесы (впервые в истории фонда) и новый календарь, кепка «Тут рядом» и фестиваличный пес – этот список можно продолжать очень долго.

Какие сложности возникали

Я каждый день наблюдаю, с каким огромным количеством трудностей сталкиваются мои коллеги и как бесстрашно идут дальше. Никогда и не скажешь по человеку, который кротко сидит за компьютером и нажимает на кнопки, что в этот момент он занимается организацией похорон одной рукой и праздником для студентов фонда – другой. С этими людьми не пропадешь.

А с чем справиться нам так и не удалось, так это переезд детского ресурсного центра в помещение, которое нам дал город. Бюрократическая машина целый год кружила нас по разным инстанциям, а пол, который провалился в помещении, так и остался большой зияющей ямой.

Что возьмете с собой в 2025

Не хотелось бы забирать с собой яму, но мы ее с собой заберем и отремонтируем. А вот бюрократию оставляем позади.

Пожелание Петербургу на 2025 год

Желаю нам, жителям Петербурга, никогда не останавливаться в стремлении принимать друг друга, делать город комфортным местом для каждого, быть самому проводником инклюзии и чувствовать ее от людей вокруг. А еще желаю, чтобы не было гололеда: никаких растянутых лодыжек, только магия и кирпичи.