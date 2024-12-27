AdVita, «Антон тут рядом», «Ночлежка», «Анна помогает»: как благотворители пережили этот год и делали Петербург лучше и добрее

Благотворительные больницы и кофейни, ночные приюты и социальные центры, создание вакцины и курсы для помогающих специалистов: весь 2024 год герои Собака.ru делали Петербург лучше и добрее. Мы попросили их рассказать об уроках уходящего года, реализованных проектах и планах на будущее.
Павел Гринберг, исполнительный директор благотворительного фонда AdVita
Чем запомнился 2024 год
Этот год запомнится нам возвращением к офлайн-мероприятиям. Во-первых, после почти пятилетнего перерыва мы возобновили нашу реабилитационную программу для семей, в которых болели дети. «Семейные выходные» для восьми семей прошли в парк-отеле «Золотая Долина». У детей, вышедших в ремиссию после онкологического заболевания, много стресса и тревоги: они долгое время находились в изоляции, многие никогда не ходили в детский сад или школу и находятся на домашнем обучении. Наша немедицинская реабилитационная программа направлена на то, чтобы преодолевать эти страхи и скорее возвращаться к обычной жизни.
Во-вторых, мы провели сразу несколько крупных мероприятий: выставку работ AI-художников «Своевременность» в Культурном квартале «Брусницын». Совместно с Ассоциацией яхт крейсерско-гоночного класса «Л-6» и ТРЦ «Галерея» — выставку и благотворительный вечер «Фото. Парус. Жизнь», который объединил яхтенное сообщество, серию бизнес-завтраков с участием блогеров в сети кафе и кондитерских буше. И, конечно, прошла ставшая традиционной встреча доноров костного мозга и реципиентов (то есть людей, которым они помогли победить болезнь).
Главные положительные изменения
В этом году произошло то, чего фонд AdVita ждал более 20 лет. Благодаря появлению Федерального регистра доноров костного мозга, государство потихоньку начало оплачивать расходы, связанные с активацией доноров. Это огромные суммы, которые прежде ложились на пациентов: в среднем от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Если донор найден не в России — от €23 тыс. А с этого года части пациентов активацию доноров начали оплачивать по квотам, включая и тех, кому требуется иностранный донор. Но пока система находится в стадии становления, помощь от государства получают не все пациенты, и в фонд AdVita по-прежнему поступает большое число заявок.
Надо отметить, что развитие Федерального регистра как неформального объединения локальных регистров началось очень давно, причем снизу и в начале безо всякой государственной поддержки как частные инициативы отдельных энтузиастов от медицины и бизнеса. За это время сделано очень многое. Достаточно сказать, что доля российских доноров в проведенных в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой в 2024 году трансплантациях составила 88,8%.
Реализованные и новые проекты
В этом году, помимо ежедневной помощи пациентам и онкологическим клиникам, фонд активно развивал направление эмоциональной поддержки тех, кто находится рядом с нашими подопечными. Мы собрали первую группу поддержки для сопровождающих - людей, которые бросили все свои дела дома и приехали в Петербург, чтобы помогать своим родственникам, проходящим здесь тяжелое лечение. Кроме того, сотрудники паллиативной службы фонда провели уже вторую группу для тех, кто недавно пережил потерю близкого. По отзывам мы видим, что возможность поговорить о своих чувствах и сложностях невероятно ценна и помогает продолжать бороться.
Нельзя не упомянуть и о системных проектах, которые, как мы надеемся, помогут сильно продвинуть отечественную онкологию. Фонд AdVita финансово участвует в разработке российского препарата для Car-t-терапии. Речь о создании индивидуальной вакцины из генно-модифицированных лимфоцитов. Технология доказала свою чрезвычайную эффективность во многих странах мира при лейкозах, лимфомах и многих других заболеваниях. Если до введения санкций в России были доступны западные технологии, то в последние годы этот рынок для нас закрылся, и несколько групп российских ученых стали разрабатывать технологию с нуля. Это пример частно-государственного партнерства. Результаты уже есть, и мы рассчитываем на начало клинических исследований в 2025 году.
Пожелание Петербургу на 2025 год
Мы желаем дорогим горожанам мира и спокойствия, личной вовлеченности в волонтерство и любые формы благотворительности. И, конечно, увеличения бюджета ФОМСу (Федеральному фонду обязательного медицинского страхования - ред.), новых эффективных лекарств - в списки ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнешие лекарственные препараты - ред.), побольше и пораньше - квот на высокотехнологичную медицинскую помощь, городской онкологической службе - заботы о пациентах и их комфорте. Настало время подумать об удобстве лечения маломобильных людей и совершенствовании работы городских хосписов.
Елена Фильберт, исполнительный директор фонда «Антон тут рядом»
Чем запомнился 2024 год
Год был непростой, но насыщенный событиями и историями. Запомнился, как это принято в Петербурге, яркой летней программой: 6 выездных проектов и лагерей для детей и взрослых с аутизмом, ежегодный вечер для врачей и друзей фонда – на этот раз в клубничном поле вместе с командой «Закатных бранчей». Незабываемы и наш большой музыкальный фестиваль в Севкабель Порту, и выступление инклюзивного оркестра «Антон тут рядом» на главной сцене вместе с Zoloto.
Главные положительные изменения
Инклюзивных событий и импульсов в Санкт-Петербурге становится больше: Сергей Тиснек, аутичный художник фонда «Антон тут рядом», стал лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» журнала Собака.ru в номинации «Искусство». Впервые в истории премии! На концертах и лекциях все чаще используется перевод на русский жестовый язык: фестиваль «Антон тут рядом», VK Fest, экскурсии в Стрит-арт хранении и разговорный РЖЯ клуб на Новой Голландии. За консультациями про инклюзию и аутизм в 2024 году к нам пришло 2 крупные ритейл-компаний — на 2 больше, чем в прошлом году.
Осенью поменялось законодательство о квотируемых рабочих местах для людей с инвалидностью — это значит, что теперь любая компания, в которой больше 35 сотрудников, должна трудоустраивать к себе людей с инвалидностью. Мы на практике видим, что это уже произвело эффект. Также все больше петербургских врачей узнают об аутизме и инклюзии, некоторые из них даже открывают свои клиники. И это не только психиатры. Например, Анастасия Кузнецова, друг, консультант и волонтер «Антон тут рядом», попала в список 5 классных и прогрессивных педиатров по мнению журнала Собака.ru. На фестиваль «Антон тут рядом» в 2024 году пришло 6 500 гостей! На спектаклях труппы «Антон тут рядом» на Новой сцене — солд-ауты. Инклюзия постепенно становится частью города, и мы очень благодарны за это жителям Петербурга.
Важная новость 2024 года, не связанная с благотворительностью, но связанная с жизнью нашего фонда. На Невском проспекте за лето и осень отреставрировали огромное количество фасадов — 86 домов! Давно уже такого не помню. Правда, есть нюанс: именно наше здание — Невский пр., 104, где находятся инклюзивные мастерские «Антон тут рядом», пропустили. Оно одно во всей округе летом было не в лесах, и мы до сих пор выясняем, почему выпали из программы реставрации. Зато из окон наших мастерских все очень свежее и красивое
Главные отрицательные изменения
Лже-методики и опасные практики «терапии» детей с особенностями развития, к сожалению, не пошли на убыль в 2024 году, а наоборот — начали набирать еще большие обороты в Санкт-Петербурге. Стволовые клетки, авторские методики, «терапия» РАС с животными и даже чай от аутизма — на рынке все больше услуг, которыми разные «специалисты» манипулируют в общении с родителями детей с аутизмом. Мы особенно волновалась из-за этого весной, когда обсуждался возможный проект новых клинических рекомендаций по аутизму — менее научный и более спорный, чем его предыдущая версия. Это история с хорошим концом: эксперты Минздрава утвердили более прогрессивные рекомендации.
Еще одна тенденция, к которой мы в фонде не успеваем привыкнуть — все невероятно дорожает. Бюджет «Антон тут рядом» при стандартных тратах каждый месяц заметно растет, повысилась арендная плата, цены на расходники, зарплаты сотрудников фонда обесцениваются — мы не можем угнаться за инфляцией, сколько бы ни старались и сколько бы ни наращивали активности и акции. В этом году из-за этого мы уже потеряли нескольких сотрудников.
Реализованные и новые проекты
Во-первых, очень радостно, что все регулярные программы помощи и 6 площадок «Антон тут рядом» в 2024 году продолжили штатную работу: нам не пришлось закрываться или заметно сокращать команду и основные проекты – для благотворительного фонда это важный показатель. Из ярких моментов года – весной прошел большой поток онлайн-курса для родителей детей с аутизмом, в котором могли принять участие семьи из любой точки страны и мира. С нами был 5341 участник из России и представители еще 31 страны. А совсем недавно запустился наш первый курс для помогающих специалистов: логопедов, педагогов, психологов, тьюторов, социальных работников и других специалистов, которые находятся рядом с человеком с РАС. Курс только начался и его основная часть придется на начало следующего года – уже очень готовимся.
Также на начало 2025 года намечено открытие новой площадки тренировочной квартиры «Антон тут рядом» – впервые за 10 лет мы нашли для нее более просторный и дружелюбный дом. Прямо сейчас делаем там ремонт, чтобы в 2025 году 12 взрослых с аутизмом смогли учиться независимой и самостоятельной жизни в новой квартире. У нас набрала обороты консультационная служба: за год мы провели 352 консультации об аутизме, стратегиях поддержки детей и взрослых и программах помощи. Для нас это рекорд.
Отдельная страница воспоминаний 2024 года – мастерские и выпуски в нашем магазине. Новые изделия от инклюзивной команды: коллекция про ужа, валентинки, шарф со «Страдариумом» и сумки ARNY PRAHT, обвесы (впервые в истории фонда) и новый календарь, кепка «Тут рядом» и фестиваличный пес – этот список можно продолжать очень долго.
Какие сложности возникали
Я каждый день наблюдаю, с каким огромным количеством трудностей сталкиваются мои коллеги и как бесстрашно идут дальше. Никогда и не скажешь по человеку, который кротко сидит за компьютером и нажимает на кнопки, что в этот момент он занимается организацией похорон одной рукой и праздником для студентов фонда – другой. С этими людьми не пропадешь.
А с чем справиться нам так и не удалось, так это переезд детского ресурсного центра в помещение, которое нам дал город. Бюрократическая машина целый год кружила нас по разным инстанциям, а пол, который провалился в помещении, так и остался большой зияющей ямой.
Что возьмете с собой в 2025
Не хотелось бы забирать с собой яму, но мы ее с собой заберем и отремонтируем. А вот бюрократию оставляем позади.
Пожелание Петербургу на 2025 год
Желаю нам, жителям Петербурга, никогда не останавливаться в стремлении принимать друг друга, делать город комфортным местом для каждого, быть самому проводником инклюзии и чувствовать ее от людей вокруг. А еще желаю, чтобы не было гололеда: никаких растянутых лодыжек, только магия и кирпичи.
Олег Бележенко, генеральный директор благотворительной организации «Анна помогает»
Чем запомнился 2024 год
2024-й стал для нас годом вызовов. Мы пережили серьезный кризис, но смогли выйти из него и стать еще лучше и интереснее. За год наша команда увеличилась, появились новые партнеры, у нас стало больше ребят и новых идей. Несмотря на то, что было сложно, к концу года мы даже смогли перейти на новый этап развития.
Главные положительные изменения
Изменений было не очень много. С 2024 года по-новому начал работать закон о поддержке выпускников детских домов. Теперь ребята получают выплаты от биржи, от центра занятости. А если они официально трудоустраиваются, то в течение полугода единовременно им приходит еще и достаточно приличная доплата к зарплате. Раньше они получали доплату, только если не работали. Получалось, что такая поддержка стимулировала не работать, а теперь она стимулирует работать.
Также, с этого года начали выделять финансовую поддержку на обустройство квартир для тех ребят, кто их получил. Но пока, к сожалению, я не знаю ни одного выпускника детского дома, который таким образом обустроил бы свою квартиру. Но тенденция все равно позитивная.
Главные отрицательные изменения
Каких-то знаковых негативных последствий именно в этом году я не наблюдаю. Это был обычный год, такой же сложный, как и 2023-й.
Реализованные и новые проекты
В 2024 году мы начали активно обсуждать открытие новых благотворительных кофеен от нашего проекта. В начале 2025 года мы будем открывать кофейню в Гатчине (Ленинградская область) и планируем еще несколько на окраинах Санкт-Петербурга. Мы хотим, чтобы наши кофейни появлялись там, где живет много неблагополучных ребят, там, куда они могут достаточно просто добираться.
Также в 2024 году мы смогли расширить производство. У нас появился еще один штаб на улице Некрасова с керамической и отвязной мастерскими, которые активно работают и развиваются.
А к концу года мы наконец получили помещение под наш большой социальный центр площадью более 300 квадратных метров на 1-ой линии Васильевского острова. Это недалеко от нашей кофейни «ЭР.10», где в следующем году будем делать ремонт. Мы планируем открыть центр не позже второй половины 2025 года. Это станет большим прецедентом как для нас, так и для Петербурга. Такой центр позволит охватить еще большее количество ребят, которые нуждаются в помощи.
Какие сложности возникали
Самая главная сложность – это финансовая устойчивость. Так как «Анна помогает» - это не государственный, а частный проект, то мы вынуждены искать помощь везде, где только можно. И поэтому мы развиваем в себе предпринимательские навыки, стараемся зарабатывать за счет собственных сил. Но без поддержки со стороны нам, конечно, бывает очень сложно. Несмотря на это, у нас было очень сложное начало и достаточно хороший и понятный конец конец года.
Какие уроки вынесли
Самый главный урок: мы должны стремиться к тому, чтобы не зависеть ни от кого - только от себя и от Господа Бога. Мы работаем 6 лет и уже хорошо понимаемвсе тонкости нашего дела. Теперь мы должны стремиться к тому, чтобы никакие внешние события, не считая глобальных форс-мажоров, не касались нашей организации, чтобы помощь нашим ребятам не заканчивалась никогда.
Что возьмете с собой в 2025
В 2025-й я бы взял с собой надежду на то, что новый год станет очень хорошим и интересным, и что со своей стороны мы сможем выйти из некой спячки и снова войти в фазу активного развития.
Что оставите в прошлом
В 2024 году я бы хотел оставить постоянную тревогу, стресс и переживания за организацию. Хочется спокойно отработать год, зная, что ты прожил его достойно, помог людям и сделал все то лучшее, что смог.
Пожелание Петербургу на 2025 год
Я желаю любимому городу продолжать активно развиваться и меняться в лучшую сторону. А горожанам желаю меньше ходить под балконами и смотреть наверх - беречь голову от сосулек.
Данил Краморов, председатель благотворительной организации «Ночлежка»
Главные положительные изменения
Если говорить о всей России, главное положительное изменение в том, что государство и общество стало более серьезно относиться к проблеме бездомности. После того как мы с коллегами ввели понятие индекса смертности среди бездомных и опубликовали статистику смертности по регионам, несколько региональных администраций обратили на это внимание и сообщили, что начнут принимать меры, некоторые даже согласились воспользоваться нашим опытом в деле помощи бездомным людям.
Тема бездомности звучала и на заседании Совета по правам человека. Вышли сотни публикаций в самых разных, в том числе государственных региональных СМИ, посвященных проблеме. В конце прошлого года Южный федеральный университет предложил нам прочитать академический курс по бездомности для его студентов. Проблема все еще далека от решения, но внимание к ней — уже важный шаг.
В Петербурге ситуацией всерьез озаботились и профильные чиновники, и уполномоченный по правам человека. Заметно, что некоторые аспекты меняются к лучшему — например, лучше стали работать пункты обогрева зимой. Тут еще, конечно, есть над чем работать, масштабы помощи все еще несопоставимы с масштабами проблемы, но что-то двигается.
Второе положительное изменение: стало больше благотворительных проектов, которые занимаются системной, а не только гуманитарной, помощью бездомным людям. А их работа, которая все чаще основана на исследованиях и проверенных методиках реабилитации, стала более эффективной.
Главные отрицательные изменения
К сожалению, по разным признакам мы видим, что бездомных людей в Петербурге становится больше. И в 2025 году, хотя о цифрах говорить еще рано, эта тенденция, скорее всего, продолжится.
Кроме того, снова возвращается практика рекрутинга бедных, уязвимых людей, в том числе бездомных, в рабочие дома. Мы много лет не видели, чтобы рекрутеры приезжали к воротам нашего приюта, а в 2024 году они появились снова. Больше стало и объявлений на улицах. И, хотя в рабдомах перестали убивать и насиловать людей, как это было в нулевых и в начале десятых годов, они по-прежнему остаются проблемой: люди в них зависают в состоянии нищеты, не имея возможности выбраться из ямы тяжелых обстоятельств. Каждый месяц в рабдоме, вопреки заявлениям их владельцев и сторонников, снижает шансы на социальную реабилитацию человека.
Реализованные и новые проекты
В этом году в Москве мы открыли Пункт обогрева, который сразу оказался очень востребованным. В конце 2023 года мы мы запустили проект «Дом на полдороги» для женщин с зависимостью, и первый полный год работы показал, что это очень нужное дело: женщинам, история которых чаще всего связана с насилием, необходимо чувствовать себя в безопасности, чтобы их реабилитация была успешной. Отдельный проект именно для женщин помогает дать это чувство безопасности.
С этой же целью мы ввели и женские дни, сначала в московских, а затем и в петербургских проектах прямой помощи: в душевых, прачечных, пунктах выдачи и в Консультационной службе.
В 2025 году мы планируем запустить проект сопровождаемого проживания для тех, кому по различным причинам, в первую очередь по здоровью, сложно начинать путь с улицы в приюте, где несколько человек живут в одной комнате. В Петербурге, где уже много лет успешно работает мужской «Дом на полдороги», мы откроем аналогичный женский проект. А еще заменим наш старенький ночной автобус на новый и попробуем заменить пункт обогрева на Кушелевке на ночной приют, такой же, как работает у нас в Обухово. В Москве мы тоже откроем постоянно действующий ночной приют.
С декабря 2024 года мы тестируем аутрич-формат: соцработники теперь будут не только ждать клиентов на приеме на Боровой улице, но и ездить по нашим уличным проектам и беседовать с бездомными людьми в поле.
Какие сложности возникали
Ситуация с частными пожертвованиями, которые сильно выросли во время и после ковидного локдауна, в последние годы остается непростой, хотя и стабилизировалась после провала в 2023 году. Благодаря разумному планированию, мы не только не сократили, но и увеличили объем помощи. Однако если уровень жизни людей расти не будет, это отрицательно скажется и на благотворительности.
Что возьмете с собой в 2025
Хотелось бы взять в следующий год эту тенденцию, когда власти начали как-то реагировать на проблему бездомности. А оставить в прошлом, конечно, рост числа людей без крыши над головой.
Пожелание Петербургу на 2025 год
Пусть будет больше солнца и тепла. Климат у нас исправляется, хорошо бы, чтобы и дальше так было. Для тех, кому мы помогаем, это очень важно. Впрочем, как и для всех петербуржцев.
Сергей Иевков, руководитель Благотворительной больницы
Реализованные и новые проекты
В 2024 году в полную мощь заработала наша Благотворительная клиника. С января по настоящее время мы приняли 1240 уникальных пациентов: бездомных, беженцев, людей без документов и гражданства. Теперь каждый месяц к нам в клинику обращается по 550-600 человек.
Мы запустили программу гинекологической помощи бездомным женщинам: пациентки не только могут пройти осмотр, но и сделать УЗИ, пройти скрининг на рак шейки матки, сдать анализы на вирус папилломы человека и скрытые инфекции – мазки берем сразу в клинике и если пациентке требуется лечение, сразу выдаем препараты.
Также в уходящем году мы продолжили развивать офтальмологический проект: благодаря клиникам-партнерам «Зрение» и «Счастливый взгляд» 18 пациентов Благотворительной клиники без документов прошли углубленное офтальмологическое обследование и оперативное лечение катаракты и глаукомы.
И еще одно важное событие 2024 года – у нас появился собственный санитарный автомобиль для транспортировки маломобильных бездомных пациентов. Купить авто мы смогли благодаря сотням неравнодушных людей, поддержавших наш краудфандинговый сбор.
В 2025 году мы планируем чаще выезжать на улицы к бездомным людям по заявкам горожан.
Пожелание Петербургу на 2025 год
В наступающем 2025 году мы от всей команды Благотворительной больницы желаем жителям Петербурга здоровья! Пусть в ваших домах будет тепло и уютно. И пусть там вас ждут родные и друзья. А если случаются какие-то трудные обстоятельства, знайте, что рядом есть те, кому не все равно. Берегите себя!
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