20 благотворительных подарков на Новый год

Выбирая подарок на Новый год, можно порадовать не только себя и близких, но и проекты, что делают нашу жизнь лучше. Собака.ru предлагает 20 идей презентов, вырученные средства с которых отправляют в пользу благотворительных и образовательных организаций. Обвес не испытуемый от фонда «Антон тут рядом» или чайная пара с нерпой от «Простых вещей» — заверните все!
Обвес чтобы было лучше и обвес не испытуемый, «Антон тут рядом», 2900 ₽
Кружка «Без яда уж», «Антон тут рядом», 1200 ₽
Тетрадь «Уж спит до мая», «Антон тут рядом», 900 ₽
Тарелка-бублик, «Антон тут рядом», 3300 ₽
Новогодняя коллекция от мастерских благотворительного фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». Уж Раиса и Уж Коренастый стали героями керамики и текстиля, столярных изделий и блокнотов ручной работы. Почему уж? Уж — змея без яда. Уж спит до мая (мы, честно говоря, тоже!). Авторы иллюстраций — Мария Латынина и Игнат Хван, студенты «Антон тут рядом». Над коллекцией трудились 9 мастерских (больше 100 студентов и мастеров фонда!). Наши фавориты — «говорящие» керамические обвесы!
Свеча-панелька «Дом стоит, свет горит» Planet9 x «Ночлежка», 1500 ₽
Термос для еды Planet9 x «Ночлежка», 2500 ₽
Дождевик-анорак Planet9 x «Ночлежка», 3100 ₽
Шарф Planet9 x Школа практической онкологии им. А. Павленко, 2700 ₽
Органайзер-кассета Planet9 x «Антон тут рядом», 1200 ₽
Тарелка Planet9 x «Антон тут рядом», 1800 ₽
Бюро Planet 9 во главе с архитектором Агнией Стерлиговой и продюсером Александром Кармаевым (лауреатами премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Искусство»!) сделали мерч к выставке «Виктор Цой. Легенда» (прямо сейчас проходит в «Севкабель Порту»!) совместно с «Ночлежкой», «Антоном тут рядом» и Школой практической онкологии им. Андрея Павленко. Это три коллекции с цитатами группы «Кино», выполненные в аутентике проектов: свеча-панелька «Дом стоит, свет горит» и термос для еды «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра», органайзер-касета, шарф и керамика. Часть средств с продажи передадут в пользу организаций. Купить изделия можно на выставке «Виктор Цой. Легенда».
Чайная пара «Нерпа-нерпочка», «Простые вещи», 1700 ₽
Блюдце «Естественная среда обитания», «Простые вещи», 1300 ₽
Свеча в баночке, «Простые вещи», 550 ₽
Инклюзивные мастерские «Простые вещи» в ноябре презентовали мерч в поддержку Фонда друзей балтийской нерпы. В коллекцию вошли чашки, тарелки, значки, стикеры с ластоногими. В нашем сердечке — чайная пара с нерпенком. 10% с продажи отправят направят в поддержку мормлеков. В магазине также представлена классика вроде «мятой» керамики и текстиля с авторскими принтами художников графической мастерской. В будущем «Простые вещи» планируют развивать первое в России дизайн-бюро, где работают взрослые с особенностями ментального здоровья.
Прихожанин Анненкирхе Олег Бележенко несколько лет назад запустил благотворительный фонд «Анна Помогает». За несколько лет команда помогла десяткам подопечным, открыла две кофейни «ЭР.10» и «СПЭШЛ» и две мастерские — отвязную и керамическую. За каждое выполненное изделие ребята получают зарплату, а вещи продают в магазине: от чашек и тарелок до брошек и сережек. Вырученные средства идут на развитие проекта.
Шоппер «Цирк», «Упсал-Цирк», 3600 ₽
Футболка «Состав хулигана», «Упсал-Цирк», 2300 ₽
Шапка-бини, «Упсал-Цирк», 1600 ₽
Единственный в мире цирк для хулиганов «Упсала-Цирк» (и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2021 в номинации «Театр»!) придумал свой мерч. Вместительные лимонные шопперы, мятые шапки-бини, манифестирующие худи и футболки — каждый найдет что-то для себя. Еще у ребят есть пять онлайн-курсов, которые можно подарить в формате сертификата: жонглирование, клоунада, курс с фишками для родителей, театр теней и зарядка.
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