20 благотворительных подарков на Новый год

Бюро Planet 9 во главе с архитектором Агнией Стерлиговой и продюсером Александром Кармаевым (лауреатами премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Искусство»!) сделали мерч к выставке «Виктор Цой. Легенда» (прямо сейчас проходит в «Севкабель Порту»!) совместно с «Ночлежкой», «Антоном тут рядом» и Школой практической онкологии им. Андрея Павленко. Это три коллекции с цитатами группы «Кино», выполненные в аутентике проектов: свеча-панелька «Дом стоит, свет горит» и термос для еды «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра», органайзер-касета, шарф и керамика. Часть средств с продажи передадут в пользу организаций. Купить изделия можно на выставке «Виктор Цой. Легенда».