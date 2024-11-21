Россия стареет? Доля населения старше 55 лет в стране побила рекорд. Почему так происходит? И чем это грозит?

Юлия Вымятнина

Доцент Школы вычислительных социальных наук ЕУСПб:

Это серьезные проблемы, которые нужно решать, но на данный момент и на ближайшее будущее это не катастрофа. Это действительно новые условия, к которым нужно адаптироваться. В краткосрочном периоде адаптация в первую очередь возможна за счет мигрантов (и грамотно выстраиваемая миграционная политика), а также за счет вовлечения в рабочую силу людей пенсионного возраста. Многие из них, особенно в науке и образовании, продолжают активно работать, но в ряде мест есть предрассудки со стороны работодателей, которые опасаются, что пожилые сотрудники будут менее производительными. Компаниям (и всем нам) придется учиться выстраивать совместную работу нескольких поколений сотрудников с разными ценностями и подходами к работе.

В долгосрочном периоде будет расти роботизация и автоматизация (мы знаем, что сейчас в России это один из приоритетов), но также будет и неизбежно расти пенсионный возраст – если мы дольше живем, логично, что и работать мы можем дольше. Последнее, конечно, с оговоркой, что речь идет о здоровом долголетии. В наших личных (и общественных) интересах начинать заботиться о своем здоровье намного раньше и быть намного более последовательными в этом вопросе.