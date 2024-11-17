В жилом дворе в Петербурге хотят установить заправку для электрокаров

Во дворе домов 15-17 по Перекупному переулку начали устанавливать заправку для электромобилей .По словам жителей, несколько дней назад во дворе сняли тротуарную плитку и стали копать. Об этом сообщил паблик «Центральный район за комфортную среду обитания».



Издание MR7 передает слова одной из жительниц. вор, по словам Ирины, уже забит автомашинами, которые стали ставить там после введения в Центральном районе платной парковки. Если же во дворе появится ещё и заправка, машин там станет приезжать ощутимо больше и передвигаться в нём станет совсем небезопасно.



Жильцы даже направили письмо в комитет по транспорту, комитет по энергетике и в администрацию Центрального района. В нем люди попросили прекратить строительство заправки, а вместо этого заменить изношенные сети, чтобы не было отключений электричества, и наладить благоустройство дворов.



Ранее мы писали о том, что продажи электромобилей упали почти на 50% в Петербурге и Ленобласти. Речь идет о сентябре 2024 года в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. В Петербурге за месяц продали 59 машин, что на 54% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.