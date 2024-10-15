Продажи электромобилей упали почти на 50% в Петербурге и Ленобласти

В Ленинградской области в сентябре реализовали 12 электрокаров, пишет «Ъ-СПб» со ссылкой на данные «Автостата». Это на 52% меньше, чем в сентябре 2023 года.

Аналитики сравнили продажи по кварталам. Выяснилось, что в III квартале в Петербурге продали на 18% меньше электромобилей, чем в предыдущем, 215 против 256 машин. Аналогичный спад фиксировали и во II квартале, когда количество регистраций новых электрокаров упало на 28%. В Ленобласти падение было не столь заметное: 32 против 36 электроавтомобилей.

Однако за январь-сентябрь 2024 года продажи электрокаров, напротив, выросли на 60%, а в Ленобласти — на 43%. Всего за отчетный период зарегистрировали 851 электромобиль в Петербурге, в Ленобласти — 133 машины.