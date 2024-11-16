Маски животных, лошадь для хоббихорсинга и любовь: что просят дети и взрослые у Деда Мороза

«Из современных, необычных пожеланий - маски животных и различные дополнительные детали к образу, лошадь для хоббихорсинга», — рассказали в в пресс-службе Всероссийского Деда Мороза.. Особенные письма поступают от детей, которые просят подарки для родных. Чаще всего дети хотят сделать счастливыми маму, папу и братьев с сестрами, чтобы те просто улыбнулись.

Взрослые, в свою очередь, чаще всего пишут о желании найти свою любовь, улучшить финансовое положение или отправиться в путешествие. Женщины старше 55 лет чаще упоминают в письмах просьбы о здоровье.

Прямо сейчас квадроберы переживают взлет популярности и уже не первый месяц вызывают споры в российском обществе. Еще сильнее дискуссия разгорелась в сентябре — после того, как певица Mia Boyka высмеяла девочку-квадробера прямо на сцене. За ребенка вступились Егор Крид и Екатерина Мизулина.

Почему квадробика стала популярной? Как полагает психотерапевт центров W Clinic и «Все мы дети» Ирина Матвеева, детей может привлекать в квадробике сразу несколько аспектов: в том числе потребность в игре, самоидентификации, а также принадлежности к сообществу. Почему тогда квадробику хотят запретить? Разбираемся в нашем материале.