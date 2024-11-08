В Петербурге не работает лишь 1,5% трудоспособного населения

Такие данные привёл депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своём телеграм-канале. Он сослался на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 9 месяцев 2024 года. Из 3,3 млн трудоспособных жителей не работают лишь 48 тысяч.

Количество зарегистрированных безработных в Петербурге сократилось с 11,9 тыс. человек в сентябре прошлого года до 8,7 тыс. Из них получает пособие 6,7 тыс. человек против 7,7 тыс. петербуржцев в сентябре 2023 года.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец может купить на одну зарплату 159 порций ролл.