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В Петербурге не работает лишь 1,5% трудоспособного населения

Такой показатель безработицы ниже, чем по стране (2,4%), но больше, чем в Москве (0,9%). По данным Росстата в нашем городе численность рабочей силы сейчас составляет около 3,3 млн человек.

Marya Chudakova / Shutterstock.com

Такие данные привёл депутат Законодательного собрания Андрей Рябоконь в своём телеграм-канале. Он сослался на данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) за 9 месяцев 2024 года. Из 3,3 млн трудоспособных жителей не работают лишь 48 тысяч. 

Количество зарегистрированных безработных в Петербурге сократилось с 11,9 тыс. человек в сентябре прошлого года до 8,7 тыс. Из них получает пособие 6,7 тыс. человек против 7,7 тыс. петербуржцев в сентябре 2023 года.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец может купить на одну зарплату 159 порций ролл. 

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