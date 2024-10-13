Петербуржец может купить на одну зарплату 159 порций ролл

Москвичи могут позволить себе больше — 236 порций в месяц, что на 26 порций больше по сравнению с прошлым годом и на 14 порций больше, чем в 2022 году. В Санкт-Петербурге жители могут купить 159 порций, что выше прошлогоднего значения в 146 порций и показателя 2022 года — 153 порции.Для расчета «индекса роллов» использовали данные о средней зарплате по регионам за 2022–2024 годы, а также стоимость роллов «Филадельфия», которая составляет 650 рублей. Такие данные приводит «Газета.ру» со ссылкой на исследование компании «Много лосося».

При этом эксперты прогнозируют, что в уже в следующем месяце роллы в Петербурге могут заметно вырасти в цене. Причиной является повышение цен на сырьё и упаковку. Так, стоимость упаковочных материалов, в том числе картона и пластика, с начала года выросла в среднем на 15—25%. Также наблюдается значительный рост цен на ряд продуктов, используемых в приготовлении блюд японской кухни: лосось, водоросли нори и авокадо подорожали на 30—60%. Об этом пишет «Деловой Петербург».

Ранее мы писали о том, что россияне стали оставлять секс-игрушки в качестве залога под кредиты. Доля таких «гарантий» за последний год выросла на 13%.