Петербургские магазины хотят обязать информировать о наценках на продукты

В документе автор законопроекта депутат Андрей Рябоконь отмечает, что рост цен «носит опережающий характер» и «болезненно бьет по беднейшим слоям граждан». При этом наценка ретейлеров не всегда объективна, считает он. Депутат предлагает обязать продавцов указывать рядом с ценой на социально значимые товары размер установленной на них наценки (в процентах от цены приобретения). В случае принятия мера коснется мяса, масла, молока, яиц, сахара, соли, чая, муки, хлеба, круп, овощей и некоторых фруктов.

Как пишет «Коммерсантъ Санкт-Петербург», в комитете Госдумы по промышленности и торговле считают, что инициатива не решит проблему роста цен, поскольку цены растут почти всегда не из-за спекуляции магазинов, а из-за особенностей на рынке. Кроме того, именно на социально значимые товары наценка, как правило, минимальная.

Сливочное масло дико дорожает — и это одна из главных тем в России этой осенью. В некоторых супермаркетах масло теперь продают в защитных упаковках (как особо ценный товар), но даже это не помогает предотвратить вооруженные ограбления (что? да!) магазинов — в конце октября в Москве двое злоумышленников похитили 25 упаковок сливочного масла, угрожая продавщице ножом. Как все это сказывается на рестораторах, для которых масло — один из важнейших ингредиентов. Ждать ли что многие кафе и кондитерские перейдут на «пальму» и маргарин? И придется ли общепиту переписывать цены в меню? Разбираемся в нашем материале.