Роботы-гуманоиды как основа экономического роста и ИИ-друзья в каждом смартфоне — Андрей Себрант из «Яндекса» о ближайшем будущем

«Велосипед на паровом ходу»

В 1980-е годы, когда Apple выпускала свой первый Macintosh, людям нужно было объяснить концепцию ПК. Многие тогда вообще не думали, что компьютер может быть персональным. Для них понятие «компьютер» было связано с огромным мейнфреймом (большим вычислительным центром, созданным для решения научных, производственных или корпоративных задач, — прим. Собака.ru).

Тогда Стив Джобс, который был коммуникатором от бога, придумал метафору, что ПК — это велосипед для ума. Сам он никуда не едет, но если на него садится человек, то он может преодолеть большее расстояние и затратить меньше усилий, чем при ходьбе пешком. Затем это выражение использовали рекламные агентства, которые продвигали первые Mac на рынок.

Спустя много лет, в сентябре 2023 года, [гендиректор компании Microsoft] Сатья Наделла выпустил текст, в котором сказал, что пора пересмотреть эту метафору. Он писал, что последние 40 лет наши «велосипеды для ума» становились быстрее, для них использовались самые современные материалы, но они так и оставались велосипедами. Теперь же, [после появления ChatGPT], у нас «появился паровой двигатель» — и это принципиальное изменение.

Почему это очень удачная метафора? Дело в том, что когда [на рубеже XVII–XVIII веков] появился паровой двигатель, то он выглядел, мягко говоря, не впечатляюще. Первая ассоциация — самогонный аппарат. Но паровой двигатель оказался действительно революционной вещью, которая изменила судьбу человечества, положив начало промышленной революции.