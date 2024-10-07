Но из-за пережитого стресса она потеряла ребенка.
Юлия Вавилова — 24-летняя криптокоуч и стример, которая сопровождала Павла Дурова во время перелета из Азербайджана во Францию в конце августа. О беременности девушка сообщила в своем Telegram-канале, а позже со ссылкой на ее пост информацию об этом подтвердил и сам Дуров.
По словам Вавиловой, сделать тест на беременность она решила 25 августа, на следующий день после задержания Дурова во Франции. В этот момент она ощущала на себе сильное давление: «Блогеры обвиняли меня в аресте Павла, распространяя теории заговора. Стресс был неописуемый. Началась паническая атака. Все пришло одновременно: арест Павла, ложь и ненависть в мой адрес. У меня не было доступа к соцсетям, телефону, ничему. Я не могла ответить и просто должна была принять все это».
Сентябрь стал для Юлии и Павла «месяцем принятия, сосредоточения на физическом и психическом здоровье, поддержки друг друга, наблюдения за всеми волшебными изменениями в моем новом теле». Но 4 октября девушка узнала от врача, что сердце ребенка больше не бьется. На следующий день ей провели операцию. «Трудно описать боль. Мы уже так привыкли к этой мысли к тому времени. Это была 10-я неделя. Теперь пришло время исцелиться. Мы смогли справиться со всем сразу. Но для малыша это было слишком…» — поделилась Юлия.
О беременности Юлии Вавиловой:
27 августа 2024 года я все еще был в полицейском участке в Париже. Это был мой третий день там. Без устройств и доступа в интернет это было похоже на экстремальный цифровой детокс.
В тот день у меня было обычное многочасовое интервью с полицией. Между вопросами я спросил своего адвоката, придет ли моя ❤️ Джулия тоже на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я надавил на него, чтобы узнать причины. «Испугалась? Уехала из Парижа?» — спросил я. Он колебался. «Она беременна», — наконец сказал он.
Это был не тот ответ, который я ожидал в тот момент. Я сохранял спокойствие на протяжении всего времени, проведенного под стражей в полиции, но такой поворот событий застал меня врасплох. Помолчав, я сказал: «Спасибо за хорошие новости». Другие присутствовавшие — переводчик, клерк, полицейский — неловко улыбнулись.
Позже я узнал, что полиция не знала, как сообщить мне новость о беременности Джулии. Обстоятельства были не совсем праздничными. Джулия была одна в чужой стране, где она никогда раньше не была. Никто не знал, когда я смогу снова поговорить с ней.
К счастью, меня отпустили поздно вечером следующего дня. Когда я вошел на террасу на крыше дома, где остановилась Джулия, прямо передо мной вспыхнул великолепный фейерверк. Внизу только что началась церемония открытия Паралимпийских игр.
Но настроение было не праздничным. Я узнал, что пока я отсутствовал, на Джулию оказывалось безумное давление. Какой-то блогер пустил слух, что она «агент Моссада». Другие выдвинули абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту.
Из-за конфискации ее устройств она неделями не могла получить доступ к своим аккаунтам в Telegram и Instagram. Ее отключение радио в социальных сетях вызвало еще больше спекуляций. Кибербуллинг в ее адрес продолжал достигать новых высот.
Джулия держалась стойко. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны.
Два дня назад она была на приеме у врача, который наблюдал за ее беременностью. Я была в середине своего 12-часового рабочего дня, когда Джулия прислала мне «😭😭😭» из кабинета врача. Я сразу понял, что не так.
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