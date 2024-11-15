Статистика говорит: после 10-летнего перерыва реальные доходы россиян снова растут. Это правда? Долго ли так будет продолжаться?

Во втором квартале 2024 года рост реальных доходов населения показал рекордный рост составив 9,6% в годовом выражении. Таких темпов не наблюдалось с 2014 года. В конце сентября глава одного из крупнейших рекрутинговых сервисов HeadHunter Дмитрий Сергиенков в интервью «Коммерсанту» заявил, что в России «больше никогда не будет дешевой рабочей силы». Что происходит? Почему зарплаты россиян резко пошли вверх? Насколько долгосрочным окажется этот тренд? И не съест ли в итоге рост зарплат инфляция? Об этом в беседе с Собака.ru рассказывает профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина и директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Почему доходы Россиян долгое время стагнировали?
Юлия Вымятнина: Основная причина – слабый рост экономики, наблюдавшийся в период 2012 – 2021 годах. При отсутствии сильного экономического роста предприятия в среднем не имеют возможности повышать зарплаты (при условии, что трудовых ресурсов достаточно). К тому же, инфляция с 2014 года примерно половину времени была достаточно высокой.
Соответственно, даже если наблюдался номинальный рост заработной платы, в реальности доходы работников росли слабее или даже несколько теряли (в зависимости от отрасли). Индексация выплат от государства обычно идет после того, как инфляция уже имела место (то есть, в 2024 индексируют на величину инфляции в 2023 и т.д.), а пока новой индексации нет, в реальном выражении такие доходы сокращаются, если инфляция выше предыдущего года.
Почему они стали расти сейчас?
Юлия Вымятнина: Основная причина роста доходов – рост зарплат по экономике в целом, связанный с резким снижением доступной рабочей силы при росте совокупного спроса по экономике (рост связан как с ростом государственных расходов, так и с ростом потребительского спроса). Еще одна причина роста доходов – рост выплат от государства. Но доля пенсий и социальных пособий в общих доходах населения снижается, так как темпы роста зарплат выше.
Растут общие доходы – по данным Росстата и в 2023 году, и в первом полугодии 2024 года наблюдался рост доходов населения (в реальном выражении), но основной драйвер этого роста – заработные платы.
Георгий Остапкович: Во-первых, наблюдается большой бюджетный импульс — государство взяло на себя роль основного заказчика товаров и услуг. Во-вторых, в России сейчас практически нулевая безработица. (В июле 2024 года Росстат зафиксировал исторический минимум безработицы на уровне 2,4% – прим. Собака.ru). Следовательно, рынок труда становится не рынком работодателя, а рынком работника. Сотрудник может выставлять свои требования к росту зарплаты, иначе он перейдет через дорогу – и сменит работодателя.
Георгий Остапкович
Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ:
Доля заработных плат в валовом внутреннем продукте составляет примерно 42%. Например, в Европе она составляет 50%. В Америке – 55-57%. У нас просто была низкая заработная плата. Сейчас она начинает расти, но до высоких стандартов пока не дотягивает.
Насколько можно говорить о том, что тренд на повышение зарплат будет устойчивым?
Юлия Вымятнина: Высокие темпы роста любого экономического показателя не могут наблюдаться длительное время. Темпы роста заработных плат скорректируются по мере того, как охладится совокупный спрос в экономике. Ключевая ставка Банка России находится на высоком уровне (и ее дальнейшее повышение вполне возможно) – это способствует переходу к более сберегательной модели поведения, а также притормаживает инвестиции. Однако тренд на более умеренный рост заработных плат в экономике может сохраниться.
Георгий Остапкович: Рост заработных плат сохранится при росте экономики. В ситуации экономического роста предприниматель получает больше прибыли, и, как следствие, становится мотивирован в приглашении новых сотрудников и повышении зарплат.
Если на рынке труда главенствует соискатель – заработные платы также растут. Эта тенденция должна удержаться при наличии бюджетного импульса. То есть при готовности государства продолжать государственный заказ, тратить деньги.
В долгосрочной перспективе он коснется всех или только отдельных отраслей?
Юлия Вымятнина: В долгосрочной перспективе тренд на рост заработных плат будет касаться в первую очередь трудоемких отраслей (многие отрасли услуг), пока будет сохраняться тренд на снижение рабочей силы [количество рабочей силы на рынке труда]. Отрасли, где есть возможность нарастить автоматизацию, будут этим пользоваться.
Георгий Остапкович: Конечно, зарплаты будут расти практически во всех отраслях, вопрос в интенсивности этого роста. В трубопроводном транспорте зарплаты будут расти на 60% в год, в швейной промышленности – на уровень инфляции. Все зависит от отрасли: ее прибыльности и дефицита кадров.
Водители крупных грузовиков, сварщики — чем дефицитнее профессия, тем дефицитнее зарплата. Например, сейчас сложно найти сварщика – поэтому хорошему сварщику платят сотни тысяч рублей в месяц.
Есть ли риск, что рост доходов будет съеден инфляцией?
Георгий Остапкович: Это будет зависеть от поведения самой инфляции. Бывает три вида инфляции — от 0 до 10% (как у нас сейчас), галопирующая 10–50% а гиперинфляция 50% и выше. Пока фундаментальных предпосылок даже к переходу на галопирующую инфляцию я не вижу. Как будут дальше развиваться события – покажет время, но, мне кажется, Банку России удастся утихомирить инфляцию.
Юлия Вымятнина
Профессор факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге:
Риск, что по крайней мере часть растущих доходов будет съедена инфляцией, существует. В целом рост заработных плат часто вызывает «инфляционную спираль» – ситуацию, при которой фирмы поднимают зарплаты, чтобы удержать сотрудников, но при этом и поднимают цены на свою продукцию, чтобы сохранить прибыль. Если так поступает значительный процент фирм в экономике, инфляция сохраняется или даже усиливается и у работников появляется повод требовать очередной прибавки к зарплате, после чего история повторяется заново. Банк России в такой ситуации может способствовать снижению совокупного спроса и, тем самым, тормозить инфляцию, но его возможности в этом отношении ограничены.
Будет ли рост доходов носить системный характер?
Юлия Вымятнина: В более отдаленной перспективе доля доходов работников в национальном доходе должна вырасти, так как у нас ожидается снижение численности рабочей силы, и мы вряд ли можем рассчитывать на высокий миграционный приток. Несмотря на то, что, конечно, будет активно развиваться автоматизация производства, во многих услугах людей полностью заменить не получится. Причем этот тренд – на повышение доли работников в национальном доходе – будет глобальным.
Георгий Остапкович: На мой взгляд, тенденция позитивная и нас не ожидает резкое сокращение, однако все будет зависеть от действий государства, санкционной и геополитической ситуации. Возможно, зарплаты перестанут расти (и даже немного спустятся) в некоторых не высокотехнологичных областях.
Тактически в течение 1–2 лет вряд ли, но в перспективе, если мы решим структурные задачи и задачи импортозамещения, перейдем от повышенного спроса на углеводороды на предложение товаров с высокой добавленной стоимостью, то рост зарплат пойдет в сторону Западной европы. Восточную мы, конечно, можем догнать.
Какие последствия повышение доходов граждан будет иметь для экономики?
Юлия Вымятнина: Основное последствие – более высокий, чем хотелось бы Банку России (и нам всем) уровень инфляции, так как фирмы будут пытаться компенсировать снижение доли прибыли в национальном доходе (из-за роста доли доходов работников) повышением цен. Насколько высоким будет новый уровень инфляции – сказать сложно.
Георгий Остапкович: Повышение заработной платы ведет к повышению платежеспособного спроса населения. В таком случае предприниматели вынуждены и мотивированы создавать больше товаров и услуг, соответственно растут экономика и ВВП, появляются товары с дополнительной стоимостью. На сегодняшний день в России нет такой прямой корреляции, поэтому речь идет о перегреве экономики: спрос за счет повышения зарплат превышает предложение, поскольку продукции под эти деньги просто не создано.
Как следствие, предприниматель повышает стоимость продукции, даже если не производит больше товара. Рост зарплат при при нехватке товаров и услуг раскручивает инфляцию из-за дисбаланса спроса и предложения.
Георгий Остапкович
Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ:
Экономике необходим баланс производительности труда и заработных плат. Заработная плата не может повышаться при стагнации экономики, следовательно, зарплата должна расти в том же темпе, что и производительность труда. Однако на сегодняшний день модернизации экономики в России препятствует высокий износ основных фондов. Чтобы поднимать производительность труда, нужно ставить новое машинное оборудование. Кроме того, производительность труда следует повышать за счет увеличения вложений в человеческий капитал: в образование, здравоохранение и науку. Это позволит получить компетентных и здоровых работников.
Текст: Алена Соколова, Константин Крылов
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