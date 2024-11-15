Статистика говорит: после 10-летнего перерыва реальные доходы россиян снова растут. Это правда? Долго ли так будет продолжаться?

Почему доходы Россиян долгое время стагнировали?

Юлия Вымятнина: Основная причина – слабый рост экономики, наблюдавшийся в период 2012 – 2021 годах. При отсутствии сильного экономического роста предприятия в среднем не имеют возможности повышать зарплаты (при условии, что трудовых ресурсов достаточно). К тому же, инфляция с 2014 года примерно половину времени была достаточно высокой.

Соответственно, даже если наблюдался номинальный рост заработной платы, в реальности доходы работников росли слабее или даже несколько теряли (в зависимости от отрасли). Индексация выплат от государства обычно идет после того, как инфляция уже имела место (то есть, в 2024 индексируют на величину инфляции в 2023 и т.д.), а пока новой индексации нет, в реальном выражении такие доходы сокращаются, если инфляция выше предыдущего года.