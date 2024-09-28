Петербургских курьеров заставят сдавать экзамен ПДД

Как сообщает пресс-служба Комитета по транспорту, речь может идти про заключение соглашения между ведомством и операторами услуг доставки. В рамках него может быть прописано корпоративное обучение курьеров и сдача правил ПДД, а также создание «реестра доставщиков с присвоением каждому курьеру индивидуального номера». Этот номер также нанесут на сумку, с которой работает курьер.

Комтранс предложил создать единый городской чат-бот для обращений граждан в части работы курьеров, оснастить все средства индивидуальной мобильности (СИМ) регистрационным номером, а пользователей арендных СИМ верифицировать через Госуслуги или приложения банков. Дмитрий Ваньчков предложил компаниям доставки вместе с комитетом разработать «дорожную карту» для обсуждения предложенных мер.

Ранее мы писали о том, что в Смольном раскрыли детали регистрации частных самокатов в Петербурге. В Петербурге такие самокаты будут регистрировать после запуска федеральной системы Минтранса. Новые СИМ (средства индивидуальной мобильности) нужно будет поставить на учет с сентября 2026 года, старые — до марта 2027 года.