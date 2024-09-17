Опубликовано фото батискафа «Титан», потерпевшего крушение у обломков «Титаника». За его поисками в 2023 году следил весь мир

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2023 года. В тот день «Титан» погрузился в воды Атлантического океана в туристическое путешествие к обломкам легендарного «Титаника» (они находятся на глубине порядка 3800 метров). Спустя почти два часа исследовательское судно «Polar Prince» потеряло связь с аппаратом. Широко о случившемся объявили лишь на следующий день. За поисковой операцией следил весь мир.

Поскольку стоимость экскурсии к «Титанику» составляла порядка 250 тысяч долларов, то на борту были весьма состоятельные люди. Среди них: британский миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг, один из богатейших людей Пакистана Шахзад Давуд, бывший офицер ВМС Франции Поль-Анри Наржоле.

По расчетам спасателей, воздуха в аппарате (если бы он уцелел, но потерял управление) хватило бы на 40 часов, однако за это время найти аппарат так и не удалось. Позднее были обнаружены обломки батискафа. «[Характер] обломков соответствует [версии] катастрофического взрыва судна», — заявил тогда журналистам контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер.