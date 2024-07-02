«Перспективы» проведут благотворительную регату в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью

В субботу, 6 июля, в Петербурге состоится благотворительная регата «Перспективы: приключение для особенных людей», организованная в поддержку детей и взрослых с тяжелой инвалидностью. Яхты стартуют из гавани яхт-клуба «Горская» под парусами, украшенными картинами особых художников арт‑студии благотворительной организации «Перспективы», которая работает в Психоневрологическом интернате № 3.

В регате примут участие больше 24 команд. За сборную команду «Перспектив» будет участвовать Никита Волков – российский актер театра и кино, известный по сериалам «Трудные подростки» и «Постучись в мою дверь в Москве». Пройдут две гонки: в акватории и с выходом в Финский залив. Все собранные средства пойдут на работу фонда «Перспективы».

«Очень важно, что команды выйдут под парусами с работами художников нашей арт-студии: это еще один способ рассказать об их необыкновенных талантах, которые очень часто остаются невидимыми для других. А среди болельщиков будут коллеги участников регаты и ребята из интернатов и квартир сопровождаемого проживания "Перспектив". Таким образом, регата станет настоящим инклюзивным местом, где люди, вне зависимости от своих особенностей, ярко и интересно проводят время и делятся друг с другом радостью», — рассказала директор по связям с общественностью благотворительной организации «Перспективы» Евгения Соколовская.

Помимо заплывов проведут различные мастер-классы. Более подробная программа — на сайте благотворительной регаты.