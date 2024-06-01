Голоса умерших россиян могут начать использовать в общественных интересах

Главная идея разрабатываемого документа — создать возможность охраны прав на голос по аналогии с правом на охрану изображения. Гражданин получит право требовать удаления дипфейков, созданных на основе его голоса, если они получены или используются с нарушением закона. Документ устанавливает, что запись и дальнейшее использование голоса требует согласия человека. После его смерти такое согласие смогут дать дети или супруги, а в случае их отсутствия — родители. При этом согласие не потребуется для использования голоса в государственных или общественных интересах, а также если запись производилась за плату или в публичных местах. Об этом сообщают «Ведомости».

Издание также отмечает, что сейчас речевые особенности человека не охраняются законом ни в России, ни в других странах. Объектом права выступает только фонограмма, созданная с использованием голоса, при этом правообладателем выступает ее создатель или тот, кому переданы на нее права, отмечает эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, что в России появился ИИ-сервис для общения по телефону с умершими. Как и у любой технологии DeadTech (цифровизации смерти), у виртуального голосового двойника есть свои плюсы и минусы. Психотерапевт Наталья Бехтерева объясняла нам, что не стоит сразу называть такой сервис опасным: «напоминающие» технологии могут быть полезны для проживания утраты, но их неаккуратное использование рискует усугубить горе.