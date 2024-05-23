«Анна помогает» проведет акцию «18 – не значит взрослый» в честь своего пятилетия

Команда «Анна помогает» занимается системной помощью выпускникам детских домов Петербурга и Ленинградской области. И в честь своего пятилетия устраивает мероприятие с концепцией «18 – не значит взрослый».

На празднике пройдет благотворительный маркет, на котором свой мерч будут продавать благотворительные организации «Анна Помогает» и «Антон тут рядом», благотворительный магазин «Легко-легко», «Странник» и фонд «Ночлежка». Также устроят мастер-класс по шелкографии от подопечных «Анна помогает», проведут лекторий «Сиротство», в котором своим опытом поделятся ребята из команд «Анна помогает», Центр СПИД, «Старшие Братья Старшие Сестры», Центр святителя Василия Великого, фонд «Пристань», фонд «Подари мне крылья».

На фотовыставке «Внутри себя я снимаю» представят работы выпускников детских домов, окончивших курс «Основы Цифровой̆ фотографии» от «Анна помогает». Закончится вечер благотворительным концертом ансамбля солистов Оркестра 1703. Прозвучат легендарные треки из «Интерстеллара», «Гарри Поттера», «Шрека», «Властелина колец», «Унесенные призраками» и других любимых фильмов.

Мероприятие пройдет 26 мая с 14:00 до 19:00 в Анненкирхе (ул. Кирочная, д. 8 лит В).