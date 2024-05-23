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Знакомьтесь, проект «Выборгская улица». Волонтеры нашли трафаретные росписи в домах Выборга (часть город взял под охрану!)

В 2023 году три петербурженки — основательница блога о кладбищах whatiscemetery Маргарита Николаева, Валентина Манн из «Дверей с помоек» и Ульяна Захарова из проекта «Иная Россия» о многонациональной культуре страны — придумали проект «Выборгская улица», чтобы привлечь внимание к наследию Выборга. За полтора года команда провела десяток волонтерских акций, воссоздала две адресные таблички, запустила онлайн-магазин. А главное достижение — волонтеры нашли трафаретные росписи более чем в десяти домах Выборга, одни из которых включили в предмет охраны. «Собака.ru» рассказывает историю по порядку. 

Валя Манн, Маргарита Николаева и Ульяна Захарова
Фото: Лена Ермакова. Архив проекта «Выборгская улица»

Валя Манн, Маргарита Николаева и Ульяна Захарова

Год назад краеведы Маргарита Николаева, Валя Манн и Ульяна Захарова, приехав в Выборг, очередной раз отметили с сожалением: город в плачевном состоянии. Первое, что сделали ребята — инвентаризацию старинной архитектуры. «Это большая таблица с адресами и историей большинства ценных зданий, о которых сохранилась хоть какая-то информация. В будущем хотим перенести все на сайт, чтобы пользоваться было удобнее», — рассказывает Маргарита Николаева. Данные для базы энтузиасты собирали по примеру петербургского сайта-каталога Citywalls. Почти сразу же волонтеры создали чат, куда добавляли местных жителей и знакомых энтузиастов из Петербурга. Так собралось небольшое комьюнити, а список вырос до 650 объектов — среди них как существующие признанные архитектурные памятники, так и утраченные дома.

Название проекта придумала Маргарита вместе с Ульяной. «Это было спонтанно: мы возвращались из очередной поездки в Выборг. В какой-то момент нам пришла в голову идея назвать проект “Выборгская улица”: ведь по сути каждая улица Выборга — архитектурный памятник. Обычные адресные таблички вдохновили на логотип. А финское название взяли, потому что показалось это наиболее аутентичным. Так и случилось — спонтанно и хорошо!», — рассказывает Маргарита. 

Зин «Выборг»
Архив проекта «Выборгская улица»

Зин «Выборг»

Дебютной инициативой волонтеров стал зин о Выборге. «Нам захотелось сделать какой-то легкий и массовый краеведческий продукт. Подумали, что это может быть зин — такой не очень несерьезный формат», — говорит она. Первый выпуск был посвящен работам Аллана Шульмана, в числе которых дом купца Маркелова и здание Национального акционерного банка.

«Мы достаточно быстро собрали деньги на печать, меньше, чем за сутки. В основном людям понравился зин, всю важную информация скомпоновали в коротенькие сопроводительные тексты, написанные простым языком, и сопроводили фотографиями», — говорит соосновательница «Выборгской улицы». Сегодня команда работает над вторым выпуском — выйдет до конца года. Найти первый можно в «Подписных изданиях» и «Порядке слов». 

Фото: Лена Ермакова. Архив проекта «Выборгская улица»
Фото: Лена Ермакова. Архив проекта «Выборгская улица»

За полтора года команда успела многое: провести десяток волонтерских акций, воссоздать две адресные таблички, запустить онлайн-магазин. Но главное достижение — волонтеры нашли трафаретные росписи более чем в десяти домах Выборга, одни из которых включили в предмет охраны. 

Снимая многолетние слои краски на первом этаже житель дома АО «Арина» и участник «Выборгской улицы» Алексей Храмов обнаружил оригинальные трафаретные росписи начала XX века — оранжевые волны с цветами ландышей. В то время эта техника была очень популярна. Обычно одинаковый рисунок наносили на всех этажах, как своеобразный бордюр вдоль лестничного пролета. «В Петербурге и в других городах бывают росписи в отделке внутренних служебных и жилых помещений. Но подобные узоры все же более характерны для финской архитектуры начала XX века», — отмечает Маргарита Николаева. Изучая парадные других зданий Выборга, Алексей сделал еще несколько уникальных находок. Например, вместе с жительницей дома Портана Екатериной Пленкиной он нашел флоральный узор с золотом. Екатерина, желающая сохранить находку, отправила обращение в Комитет по охране культурного наследия, и спустя некоторое время росписи включили в предмет охраны дома-памятника и пообещали восстановить. Сегодня работы по восстановлению росписей практически окончены.

Шопер «Ландыши» от проекта «Выборгская улица»
Архив проекта «Выборгская улица»

Шопер «Ландыши» от проекта «Выборгская улица»

Стикерпак от проекта «Выборгская улица»
Архив проекта «Выборгская улица»

Стикерпак от проекта «Выборгская улица»

В команде «Выборгской улицы» на данный момент 10 человек. Каждый совмещает разные функции: ведет соцсети, проводит волонтерские акции, читает лекции. «Например, Валя Манн организует волонтерские акции, консультирует по вопросам, связанным с общением с Комитетами, управляющими компаниями. Ульяна Захарова взаимодействует с партнерами, продвигает проект, делает мерч. Евгения Моисеева курирует работу всех соцсетей. Помимо у нас есть волонтеры, помогающие нам с контентом: авторы текстов, фактчекеры, дизайнеры. Каждый очень важен и ценен для нас», — говорит Маргарита. 

Активного массового градозащитного движения как в Петербурге, в Выборге нет, считает она. «При этом есть отдельные исследователи и активисты, занимающиеся точечно какими-то объектами. В том числе благодаря “Выборгской улице” люди чаще стали обращать внимание на исторические детали, делать свои проекты. Например, появился проект "Выборг. Осколки", где горожане рассказывают о необычных местных архитектурных деталях. Надеюсь, количество подобных проектов, горожан и туристов, кто будет относиться к Выборгу с большим уважением и интересом будет расти», — заключает участница «Выборгской улицы».

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