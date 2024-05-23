Знакомьтесь, проект «Выборгская улица». Волонтеры нашли трафаретные росписи в домах Выборга (часть город взял под охрану!)

В 2023 году три петербурженки — основательница блога о кладбищах whatiscemetery Маргарита Николаева, Валентина Манн из «Дверей с помоек» и Ульяна Захарова из проекта «Иная Россия» о многонациональной культуре страны — придумали проект «Выборгская улица», чтобы привлечь внимание к наследию Выборга. За полтора года команда провела десяток волонтерских акций, воссоздала две адресные таблички, запустила онлайн-магазин. А главное достижение — волонтеры нашли трафаретные росписи более чем в десяти домах Выборга, одни из которых включили в предмет охраны. «Собака.ru» рассказывает историю по порядку.
Валя Манн, Маргарита Николаева и Ульяна Захарова
Год назад краеведы Маргарита Николаева, Валя Манн и Ульяна Захарова, приехав в Выборг, очередной раз отметили с сожалением: город в плачевном состоянии. Первое, что сделали ребята — инвентаризацию старинной архитектуры. «Это большая таблица с адресами и историей большинства ценных зданий, о которых сохранилась хоть какая-то информация. В будущем хотим перенести все на сайт, чтобы пользоваться было удобнее», — рассказывает Маргарита Николаева. Данные для базы энтузиасты собирали по примеру петербургского сайта-каталога Citywalls. Почти сразу же волонтеры создали чат, куда добавляли местных жителей и знакомых энтузиастов из Петербурга. Так собралось небольшое комьюнити, а список вырос до 650 объектов — среди них как существующие признанные архитектурные памятники, так и утраченные дома.
Название проекта придумала Маргарита вместе с Ульяной. «Это было спонтанно: мы возвращались из очередной поездки в Выборг. В какой-то момент нам пришла в голову идея назвать проект “Выборгская улица”: ведь по сути каждая улица Выборга — архитектурный памятник. Обычные адресные таблички вдохновили на логотип. А финское название взяли, потому что показалось это наиболее аутентичным. Так и случилось — спонтанно и хорошо!», — рассказывает Маргарита.
Зин «Выборг»
Дебютной инициативой волонтеров стал зин о Выборге. «Нам захотелось сделать какой-то легкий и массовый краеведческий продукт. Подумали, что это может быть зин — такой не очень несерьезный формат», — говорит она. Первый выпуск был посвящен работам Аллана Шульмана, в числе которых дом купца Маркелова и здание Национального акционерного банка.
«Мы достаточно быстро собрали деньги на печать, меньше, чем за сутки. В основном людям понравился зин, всю важную информация скомпоновали в коротенькие сопроводительные тексты, написанные простым языком, и сопроводили фотографиями», — говорит соосновательница «Выборгской улицы». Сегодня команда работает над вторым выпуском — выйдет до конца года. Найти первый можно в «Подписных изданиях» и «Порядке слов».
За полтора года команда успела многое: провести десяток волонтерских акций, воссоздать две адресные таблички, запустить онлайн-магазин. Но главное достижение — волонтеры нашли трафаретные росписи более чем в десяти домах Выборга, одни из которых включили в предмет охраны.
Снимая многолетние слои краски на первом этаже житель дома АО «Арина» и участник «Выборгской улицы» Алексей Храмов обнаружил оригинальные трафаретные росписи начала XX века — оранжевые волны с цветами ландышей. В то время эта техника была очень популярна. Обычно одинаковый рисунок наносили на всех этажах, как своеобразный бордюр вдоль лестничного пролета. «В Петербурге и в других городах бывают росписи в отделке внутренних служебных и жилых помещений. Но подобные узоры все же более характерны для финской архитектуры начала XX века», — отмечает Маргарита Николаева. Изучая парадные других зданий Выборга, Алексей сделал еще несколько уникальных находок. Например, вместе с жительницей дома Портана Екатериной Пленкиной он нашел флоральный узор с золотом. Екатерина, желающая сохранить находку, отправила обращение в Комитет по охране культурного наследия, и спустя некоторое время росписи включили в предмет охраны дома-памятника и пообещали восстановить. Сегодня работы по восстановлению росписей практически окончены.
В команде «Выборгской улицы» на данный момент 10 человек. Каждый совмещает разные функции: ведет соцсети, проводит волонтерские акции, читает лекции. «Например, Валя Манн организует волонтерские акции, консультирует по вопросам, связанным с общением с Комитетами, управляющими компаниями. Ульяна Захарова взаимодействует с партнерами, продвигает проект, делает мерч. Евгения Моисеева курирует работу всех соцсетей. Помимо у нас есть волонтеры, помогающие нам с контентом: авторы текстов, фактчекеры, дизайнеры. Каждый очень важен и ценен для нас», — говорит Маргарита.
Активного массового градозащитного движения как в Петербурге, в Выборге нет, считает она. «При этом есть отдельные исследователи и активисты, занимающиеся точечно какими-то объектами. В том числе благодаря “Выборгской улице” люди чаще стали обращать внимание на исторические детали, делать свои проекты. Например, появился проект "Выборг. Осколки", где горожане рассказывают о необычных местных архитектурных деталях. Надеюсь, количество подобных проектов, горожан и туристов, кто будет относиться к Выборгу с большим уважением и интересом будет расти», — заключает участница «Выборгской улицы».
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