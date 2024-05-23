Знакомьтесь, проект «Выборгская улица». Волонтеры нашли трафаретные росписи в домах Выборга (часть город взял под охрану!)

Год назад краеведы Маргарита Николаева, Валя Манн и Ульяна Захарова, приехав в Выборг, очередной раз отметили с сожалением: город в плачевном состоянии. Первое, что сделали ребята — инвентаризацию старинной архитектуры. «Это большая таблица с адресами и историей большинства ценных зданий, о которых сохранилась хоть какая-то информация. В будущем хотим перенести все на сайт, чтобы пользоваться было удобнее», — рассказывает Маргарита Николаева. Данные для базы энтузиасты собирали по примеру петербургского сайта-каталога Citywalls. Почти сразу же волонтеры создали чат, куда добавляли местных жителей и знакомых энтузиастов из Петербурга. Так собралось небольшое комьюнити, а список вырос до 650 объектов — среди них как существующие признанные архитектурные памятники, так и утраченные дома.

Название проекта придумала Маргарита вместе с Ульяной. «Это было спонтанно: мы возвращались из очередной поездки в Выборг. В какой-то момент нам пришла в голову идея назвать проект “Выборгская улица”: ведь по сути каждая улица Выборга — архитектурный памятник. Обычные адресные таблички вдохновили на логотип. А финское название взяли, потому что показалось это наиболее аутентичным. Так и случилось — спонтанно и хорошо!», — рассказывает Маргарита.