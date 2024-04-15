Китайский кофе, дагестанские обжарщики и «Галараствор»: что нового в кофейнях Петербурга

Гигантская пачка дрипов, капшеринг и боксы, имитирующие заваривание в конической воронке — пересказываем новости локальных обжарщиков и петербургских кофеен.
Китай оказался не только чайной страной, но и кофейной. Сейчас там (в провинции Юньнань) осваивают спешелти со сверхзвуковой скоростью! Пробуйте этот кофе из региона Пуэр: проект большой китайской сети Mellower Coffee, которая организовала работу с местной станцией, кооперативами и фермерами.
Отдельно хвалим дрипы «Человек и Пароход» Kopicat (Индия): во вкусе — красное яблоко, карамель и черника.
Большой проспект Васильевского острова, 14/16
Самый необычный продукт «Сварщицы» (у этой компании даже есть своя ферма в Колумбии!) — «Галараствор», растворимый спешелти-кофе, снова появился в продаже. Высушивают, измельчают и пакетируют так, что остается просто добавить воды. Бразилия Элинир (100 часов анаэробной ферментации), например, дарит в аромате ореховые и шоколадные ноты, а в букете — вишня в ликере.
verle запустили дрип-боксы VFR-формата с большей граммовкой кофе. Конструкция имитирует заваривание в конической воронке, что открывает поле для экспериментов. Есть Кения (во вкусе: малина, каркаде, красная слива), Колумбия (желтые фрукты, красные ягоды, цветочный мед) или Эфиопия (темные ягоды, абрикос, жасмин).
Каменностровский пр-т, 25/2
Кофе-корнер в магазине оптики RADIUS 58, где в интерьерах от DA Bureau при вас же обжаривают зерно, запустили экологическую инициативу. Теперь кофе от ReSource Coffee Hunters (также бренд зеленого кофе) можно купить в своей таре (со скидкой 10%) или использовать специальные вакуумные контейнеры Ankomn для хранения из здешнего кофешопа.
Большой проспект П.С., 28/1
Кофейные обжарщики выпустили супербольшую упаковки дрипов — по 48 штук в каждом из наборов: три вида арабики (Эфиопия, Колумбия и Гватемала) или только их фирменная арабика Yellow Submarine из Бразилии с низкой кислотностью и тонами орехов, шоколада и желтых яблок. Пакет сделан из плотного полиэтилена, с ручкой и зиплок-застежкой.
наб. Обводного канала 199, лит.К
«ВОРЛD»
Редкий кофейный лот: в микрокофейне «ВОРЛD» начали заваривать зерно от обжарщиков из Дагестана. Например, терпкий и плотный бленд Dedushka с табачными нотами, Babushka — чайный, с выраженной кислотностью бленд из Эфиопии и Бразилии, или Vnuki — насыщенный, сочный, как яблочный штрудель и ягодный леденец. А еще команда позаботилась о нашем комфорте и сделала удобные упаковки для переноски напитков.
Каменноостровский пр., 17
Омские спецы по гречишному латте и фильтру с вишней вместе с дружественным проектом Bednotown сибирского постмодерниста Дамира Муратова (бренд курирует его сын Арсений) объединили в капсульной мерч-коллекции культурные коды стран кофейного пояса и родные таежные тропы. Получились разноцветные худи и футболки, украшенные вышивкой синиц на зернах Бразилии, сурикаты Эфиопии в арктических пейзажах и значки-тотемы, притягивающие удачу (и чертовски хороший кофе).
Малая Конюшенная ул., 14, ул. Восстания, 35, и др.
«Спэшл»
Кофейня транзитного трудоустройства тотально про zero waste культуру: от оформления пространства до ежедневной рутины. Главным источником мусора в заведениях обычно является посуда от продуктов и напитков навынос. В «Спэшл» эту проблему тоже решили. Команда внедрила практику использования многоразовых стаканов, которые можно мыть и отдавать гостям снова, с помощью сервиса капшеринга «Верни стакан». Заказывайте напитки в пластике, а затем в удобное время его возвращайте (такая съема предполагает скидку 10%).
Б. Конюшенная, 6
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