Китайский кофе, дагестанские обжарщики и «Галараствор»: что нового в кофейнях Петербурга

Китай оказался не только чайной страной, но и кофейной. Сейчас там (в провинции Юньнань) осваивают спешелти со сверхзвуковой скоростью! Пробуйте этот кофе из региона Пуэр: проект большой китайской сети Mellower Coffee, которая организовала работу с местной станцией, кооперативами и фермерами.

Отдельно хвалим дрипы «Человек и Пароход» Kopicat (Индия): во вкусе — красное яблоко, карамель и черника.

Большой проспект Васильевского острова, 14/16