Пассажирский автобус упал в Мойку — несколько пассажиров погибло! Что известно к этому моменту?

Рейсовый автобус попал в аварию на набережной реки Мойки, после чего протаранил ограду и упал в воду — сообщения с таким содержанием стали появляться на лентах петербургских СМИ около 13.30. Практически сразу шокирующую новость подхватили и крупные федеральные медиа.

На первых видео и фотографиях с места происшествия видно, что автобус практически полностью ушел под воду, на поверхности оставалась только крыша. Встав на нее, пассажиры помогали друг другу выбраться на поверхность. К спасению также присоединились очевидцы, в том числе экипажи речных трамвайчиков, которые сбрасывали в воду спасательные круги и жилеты.

Вскоре на место прибыли экстренные службы. На 14:12 в спасательной операции было задействовано 70 человек и 12 единиц техники.