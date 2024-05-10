Пассажирский автобус упал в Мойку — несколько пассажиров погибло! Что известно к этому моменту?

Днем, 10 мая, в Петербурге произошло шокирующее ДТП — пассажирский автобус протаранил ограду Поцелуева моста и свалился в реку Мойку. По данным СМИ, в салоне могло находиться около 20 пассажиров. Собираем все, что известно к этому моменту.
Рейсовый автобус попал в аварию на набережной реки Мойки, после чего протаранил ограду и упал в воду — сообщения с таким содержанием стали появляться на лентах петербургских СМИ около 13.30. Практически сразу шокирующую новость подхватили и крупные федеральные медиа.
На первых видео и фотографиях с места происшествия видно, что автобус практически полностью ушел под воду, на поверхности оставалась только крыша. Встав на нее, пассажиры помогали друг другу выбраться на поверхность. К спасению также присоединились очевидцы, в том числе экипажи речных трамвайчиков, которые сбрасывали в воду спасательные круги и жилеты.
Вскоре на место прибыли экстренные службы. На 14:12 в спасательной операции было задействовано 70 человек и 12 единиц техники.
Что известно о пострадавших?
Практически сразу стали приходить противоречивые сообщения о пострадавших. Так, уже через 15 минут после первых новостей об аварии появились данные о гибели одного пассажира, также говорилось о госпитализации еще 5 человек. По информации ТАСС, в момент ДТП внутри салона могло находиться порядка 20 пассажиров.
Однако очень быстро стало очевидно, что число пострадавших и погибших больше. Сначала СМИ стали писать о двух, а затем и о трех погибших. Количество госпитализированных выросло до шести. В 14:39 «Фонтанка» со ссылкой на свои источники написала, что в ДТП могли погибнуть шесть человек, однако затем уточнила, что по другим данным число жертв равно четырем. Кроме того, другие медиа передают, что еще четыре человека могут находиться в состоянии клинической смерти.
К 14:45 сообщалось о том, что сотрудники экстренных служб достали на поверхность всех пассажиров утонувшего автобуса — 8 человек были эвакуированы собственно спасателями, еще порядка десяти выбрались из салона самостоятельно.
Около 15:30 появилась официальная информация от ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в ведомстве подтвердили гибель трех человек и сообщили о том, что еще четыре пассажира находятся в состоянии клинической смерти.
Что могло произойти?
Практически сразу стало известно, что упавший в воду автобус принадлежит ООО «Такси», он выполнял рейс по маршруту 262. Представители компании заявили изданию «Фонтанка», что обстоятельства случившегося выясняются.
В первых сообщениях говорилось о том, что причиной аварии могло стать столкновение автобуса с каршерингом, сообщалось даже о задержании водителя прокатной легковушки.
Однако вскоре в сети появилось видео аварии, на нем видно, что автобус занесло, уже когда он выполял поворот на набережную, после чего он сбил ограду возле здания Музея Военно-Морского флота. После этого он повернул в сторону моста и столкнулся с легковым автомобилем. Только затем 262-й автобус вновь повернул, пробил ограду и упал в воду.
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга
Сообщение пресс-службы:
Водитель автобуса компании «Такси» при повороте с Большой Морской ул. на Поцелуев мост не справился с управлением, автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. На месте работают сотрудники МЧС и скорая. Также на место направлены представители перевозчика и руководство Комитета по транспорту. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
По факту случившегося Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. До этого, пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербргу и Ленобласти сообщила о начале расследования по другой статье: о нарушении правил дорожного движения (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Водитель автобуса задержан.
Как выяснило изданиа MR7.ru, с 1 января 2022 года по сегодняшний день Московский и Октябрьский районные суды Петербурга минимум 23 раза привлекали перевозчика к ответственности по ч.4 ст.14.1.2 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией»). «На компанию были наложены штрафы на общую сумму 3 600 000 рублей», — пишут журналисты.
Как сообщил Telegram-канал 112, водитель мог выполнять рейс на утро после 20-часовой смены, об этом авторам канала якобы рассказала его супруга. «По ее словам, муж пришел около 2 часов ночи, отработав с 5 утра. А в половину восьмого его уже разбудили и велели снова выйти на работу», — говорится в посте. В компании-перевозчике данные о нарушении режима отдыха водителя опровергают, по словам представителя ООО «Такси», автобус прошел техосмотр, а водитель – медицинское освидетельствование.
Для выяснения всех обстоятельств случившегося правительством города создана специальная комиссия. Сообщается, что транспортному блоку администрации поручено провести всестороннюю проверку перевозчика (помимо 262-го, компания обслуживает маршруты 29, 41, 42, 47, 113, 214А, 214Б, 217, 220, 261).
Между тем, депутат Госдумы Хамзаев Бийсултан предложил представить к награде троих очевидцев, которые сразу бросились на помощь людям, находившимся в автобусе. Это уроженцы Дагестана Идрис Гаджиев, Шахбан Джабраилов и Мухаммад Гасанов.
Идрис Гаджиев
В комментарии для издания «Фонтанка»:
Мы проезжали мимо, ехали на пятничную молитву и по дороге увидели, как автобус падает в эту реку. Остановились. Быстренько подбежали. Увидели, что водитель не может открыть люк. Мы ему кричали, чтобы открыл люк. Он не смог. Я запрыгнул, подплыл к автобусу, открыл люк. Со мной были братья, они тоже запрыгнули в воду. Удалось вытащить женщину. Она была без сознания. Потом, смотрю, еще один пожилой мужчина был. Его смогли… Он там в сознании был.
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