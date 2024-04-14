В Петербурге можно будет сдать ненужную технику на переработку

Волонтеры будут принимать старые телефоны, сломанные тостеры, провода и утюги, любую бытовую и оргтехнику. Сдать можно будет до 20 килограмм ненужных вещей. Собранное на электровесне отправится на перерабатывающие предприятия Петербурга и области. Там её разберут, извлекут опасные компоненты, которые могут загрязнить окружающую среду, оказавшись на свалке, а также материалы, которые можно вновь использовать. Остальное утилизируют.

При этом организаторы также обозначили список вещей, которые нельзя будет сдать на переработку: все, что вставляется в технику: аккумуляторы, картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты. Источники бесперебойного питания (ИБП или UPS). Медицинское оборудование, игрушки для взрослых, игрушки на радиоуправлении, настольные лампы.

А если вы хотите сдать на переработку еще и одежду, то предлагаем вам прочесть нашу подборку мест где можно сделать это бесплатно или за деньги.