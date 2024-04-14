18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Петербурге можно будет сдать ненужную технику на переработку

Принимать старые приборы будут 20 апреля на «Электровесне» — акции движения «РазДельный Сбор». Точки сбора сломанных гаджетов откроются в каждом районе города, а также в Ленобласти.

Волонтеры будут принимать старые телефоны, сломанные тостеры, провода и утюги, любую бытовую и оргтехнику. Сдать можно будет до 20 килограмм ненужных вещей.  Собранное на электровесне отправится на перерабатывающие предприятия Петербурга и области. Там её разберут, извлекут опасные компоненты, которые могут загрязнить окружающую среду, оказавшись на свалке, а также материалы, которые можно вновь использовать. Остальное утилизируют. 

При этом организаторы также обозначили список вещей, которые нельзя будет сдать на переработку: все, что вставляется в технику: аккумуляторы, картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты. Источники бесперебойного питания (ИБП или UPS). Медицинское оборудование, игрушки для взрослых, игрушки на радиоуправлении, настольные лампы.

А если вы хотите сдать на переработку еще и одежду, то предлагаем вам прочесть нашу подборку мест где можно сделать это бесплатно или за деньги.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: