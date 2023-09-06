Куда сдать ненужную одежду в Петербурге: на переработку, благотворительность и за деньги

Tolkovo

Единственный сервис в России, с помощью которого можно расплатиться за товары и услуги ненужными вещами, основан руководителем благотворительного фонда «Лепта» Дмитрием Карлиным. Сюда можно сдать одежду, обувь, малогабаритную мебель, домашний текстиль, декор для дома, посуду, статуэтки, аксессуары и спортивный инвентарь. В Tolkovo предлагают три способа расхламления: отправить посылку через постамат, хрупкие вещи принести в пункт сбора самостоятельно, оформить вывоз из дома за 650 рублей в рабочее время с 10:00 до 18:00 (за пределами КАД и выходные дни берут доплату). За предметы в хорошем состоянии можно получить баллы, которые реально потратить в секондах компании или у партнеров вроде «Ламода», «Летуаль» и Arny Praht.