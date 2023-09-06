Куда сдать ненужную одежду в Петербурге: на переработку, благотворительность и за деньги

Один россиянин выбрасывает около 15 килограммов одежды в год в мусорный бак — все это лежит столетия на полигонах. Как снизить вред для экологии? Вернуть в экономический цикл: переработать или использовать повторно. «Cобака.ru» cоставила список мест в Петербурге, куда можно отнести вещи премиум- и масс-сегмента.
Спасибо!
Гороховая, 50/79 и еще сотни адресов по городу
Благотворительная организация принимает одежду у горожан через фирменные контейнеры по городу (более 230 по Петербургу!). Из боксов одну часть отправляют в магазины, вторую — в фонды, третью — на переработку. За 300—350 рублей можно заказать вывоз вещей из дома. Льготные категории граждан имеют право получить одежду и обувь бесплатно по предварительной записи в центре выдачи «Спасибо!».
Лепта
Удельный проспект, 17 и другие адреса пунктов и баков
Благотворительный фонд основан в 2014 году и является одним из первых российских социальных проектов по перераспределению и переработки ненужных вещей. В Петербурге и Ленинградской области у него есть шесть магазинов, а также более 200 контейнеров, куда можно сдать одежду, обувь, игрушки, книги, предметы декора и интерьера, постельное белье, шторы, скатерти, предметы для спорта и интерьера.
Tolkovo
Единственный сервис в России, с помощью которого можно расплатиться за товары и услуги ненужными вещами, основан руководителем благотворительного фонда «Лепта» Дмитрием Карлиным. Сюда можно сдать одежду, обувь, малогабаритную мебель, домашний текстиль, декор для дома, посуду, статуэтки, аксессуары и спортивный инвентарь. В Tolkovo предлагают три способа расхламления: отправить посылку через постамат, хрупкие вещи принести в пункт сбора самостоятельно, оформить вывоз из дома за 650 рублей в рабочее время с 10:00 до 18:00 (за пределами КАД и выходные дни берут доплату). За предметы в хорошем состоянии можно получить баллы, которые реально потратить в секондах компании или у партнеров вроде «Ламода», «Летуаль» и Arny Praht.
Добро
Сеть комиссионок в хорошем состоянии для продажи в своих магазинах принимает одежду, обувь, сувениры, аксессуары, текстиль, посуду, видео- аудиоаппаратуру, серебро и бижутерию, инструменты, предметы интерьера, игрушки (кроме мягких), спортивный инвентарь, бытовую технику. Сезонную одежду вроде шуб и летней обуви берут только в определенный период. Процент с реализации отдадут после приобретения товара у проекта.
Supershop Пиф-паф
наб. канала Грибоедова, д. 31
Концептуальный магазин принимает бывшие в употреблении вещи премиальных брендов в хорошем состоянии, без дефектов, а также новые (особенно любят авангардистов, японских, бельгийских дизайнеров, раритетные аксессуары и обувь!). После продажи за них можно выручить 30-40 % от цены в зале. Чем дороже вещь, тем меньше наценка — это касается, как правило, верхней одежды и редких сумок.
ГУМСклад
Курляндская, 49
Проект помощи тем, кто был вынужден покинуть свой дом и стать беженцем. Он вырос из Добрососедства Коломны. Идеологом проекта стала Евгения Исаева, соосновательница местного комьюнити. Горожане сняли помещение, где собирают вещи в хорошем состоянии для нуждающихся: одежду и обувь, бытовую химию, канцтовары и многое другое. Актуальный список можно увидеть тут.
Общество Осознанного Потребления
Онлайн-площадка для обмена вещами и услугами. Пользователь может опубликовать фотографии в группе «ВКонтакте» предметов, которые он готов обменять на что-то другое (условно — джинсы на платье или урок по английскому языку). Самое главное — не использовать при этом деньги.
Гаражная распродажа
Кожевенная линия, 40
На первом этаже пространства «Цех» в «Севкабель Порту» регулярно устраивают Garage Sail (да, это не опечатка!): отборный винтаж, украшения, книги, растения и предметы интерьера. Готовьте вещи в хорошем состоянии, подавайте заявку — ближайшая распродажа с 15 по 17 сентября. Традиционно разбавит экологичный шопинг вкусная еда и диджей-сеты.
Комментарии (0)