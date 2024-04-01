С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров снизится до 200 евро — что это значит? И каких вещей коснется?

Что такое беспошлинный порог?

Это стоимость товаров, которые можно ввезти для личного потребления на территорию страны без необходимости платить государству специальную пошлину. По действующим законам, в России действует порог, установленный в Евразийском экономическом союзе (туда, помимо РФ, входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан). «Чаще всего о беспошлинном ввозе речь идет применительно к товарам для личного пользования. Обычно под товарами для личного пользования понимают продукты питания, одежду, бытовую технику, а также иные товары, предназначенные для личных, семейных или домашних нужд», — поясняет «Собака.ru» Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры».

До 2019 года он составлял 1000 евро для всех товаров ввезенных наземным или морским транспортом, а также для посылок (предметы ввозимые самолетом облагаются пошлиной только если их стоимость превышает 10 тысяч евро). Затем порог был снижен сначала до 500 евро, а затем и до 200. За все товары дороже приходилось платить в государственную казну: 15% от стоимости для вещей, пересылаемых по почте, и 30% для тех, что перевозятся в багаже.

Однако весной 2022 года беспошлинный порог вернули на отметку в 1000 евро. Тогда эксперты объясняли такое решение является ответом на санкции, и уход из России ведущих брендов. В частности говорилось о «необходимостью расширить альтернативные каналы поставок товаров из–за рубежа». Изначально анонсировалось, что возвращенный порог будет действовать только до осени 2022 года, но затем его действие несколько раз продлевали.