С 1 апреля порог беспошлинного ввоза товаров снизится до 200 евро — что это значит? И каких вещей коснется?

С начала апреля в пять раз уменьшается порог стоимости товаров, которые можно беспошлинно ввезти на территорию России. Если еще в марте он составлял 1000 евро, то теперь — всего 200. Что это значит для тех, кто заказывает вещи за границей? Как повлияет на российский рынок? И вырастут ли цены на маркетплейсах? Разбираемся вместе с экспертами.
Что такое беспошлинный порог?
Это стоимость товаров, которые можно ввезти для личного потребления на территорию страны без необходимости платить государству специальную пошлину. По действующим законам, в России действует порог, установленный в Евразийском экономическом союзе (туда, помимо РФ, входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан). «Чаще всего о беспошлинном ввозе речь идет применительно к товарам для личного пользования. Обычно под товарами для личного пользования понимают продукты питания, одежду, бытовую технику, а также иные товары, предназначенные для личных, семейных или домашних нужд», — поясняет «Собака.ru» Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики АБ «Качкин и Партнеры».
До 2019 года он составлял 1000 евро для всех товаров ввезенных наземным или морским транспортом, а также для посылок (предметы ввозимые самолетом облагаются пошлиной только если их стоимость превышает 10 тысяч евро). Затем порог был снижен сначала до 500 евро, а затем и до 200. За все товары дороже приходилось платить в государственную казну: 15% от стоимости для вещей, пересылаемых по почте, и 30% для тех, что перевозятся в багаже.
Однако весной 2022 года беспошлинный порог вернули на отметку в 1000 евро. Тогда эксперты объясняли такое решение является ответом на санкции, и уход из России ведущих брендов. В частности говорилось о «необходимостью расширить альтернативные каналы поставок товаров из–за рубежа». Изначально анонсировалось, что возвращенный порог будет действовать только до осени 2022 года, но затем его действие несколько раз продлевали.
Игорь Караваев
Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли АКОРТ:
Порог в 1000 евро был введен как временная мера в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году. Этот инструмент был направлен на поддержку потребителя и выполнил свою задачу. Сейчас эффективно работает механизм параллельного импорта, налажены устойчивые цепи поставок товаров по разным транспортным коридорам, российские производители товаров народного потребления, в том числе малый и средний бизнес, нашли новых поставщиков сырья, материалов и оборудования.
Что произошло 1 апреля?
Истек срок последнего продления повышенного беспошлинного порога. В марте 2024 года звучали предложения продлить его еще раз, в частности, с такой инициативой к правительству обращался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Однако такого решения не было принято — более того, поскольку порог устанавливается Евразийским экономическим союзом, то и решение о продлении должно приниматься властями всех входящих в него стран.
Как писала 28 марта газета «Ведомости», подготовка решения о сохранении порога на уровне 1000 евро «так и не началась». Таким образом, порог должен автоматически вернуться на уровень начала 2022 года — то есть к 200 евро. «Для сохранения порога в 1000 евро нужно новое решение Совета ЕЭК, согласованное на уровне руководства всех государств. Если его не будет, порог вернется к прежнему уровню в 200 евро», — подтвердили «Собака.ru» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Как это повлияет на цены?
Здесь мнения комментаторов расходятся. Так, в своем запросе о возможности продления беспошлинного порога в 1000 евро депутат Хинштейн заявил, что в случае если это решение не будет принято, «треть товаров, которые россияне заказывают из-за рубежа, подорожают на 10–15%, сократится ассортимент и усложнится процесс покупки».
«Наиболее чувствительно это изменение будет для товаров, приобретаемых на иностранных онлайн-площадках», — констатирует в беседе с «Собака.ru» Юлия Загинайко из адвокатского бюро «Качкин и Партнеры».
Однако с такой оценкой были согласны далеко не все. «Средняя покупка в трансграничной торговле, по оценкам экспертов, колеблется где-то в пределах 45–49 евро, — говорит в интервью радиостанции Business FM Антон Гуськов, директор по связям с общественностью РАТЭК. — То есть порог в 200 евро позволяет совершенно спокойно делать покупки обыкновенным людям, и никаким образом на них это не будет влиять. Еще важно отметить, что 200 евро — это порог, выше которого нет запрета на покупку, есть оплата пошлины, причем на разницу между этим порогом и суммой, если она его превышает. Если вы заказываете на 250 евро, а порог 200, то пошлина дополнительная возникает только на эту разницу в 50 евро в данном случае, а не на всю сумму».
Дмитрий Кузнецов
Старший научный сотрудник ИМЭиФ ВАВТ и интервью «Ведомостям»:
Повышенный порог мог использоваться, в том числе и для злоупотреблений профессиональными продавцами, в результате могли страдать качество и безопасность приобретаемых товаров и/или их постпродажного обслуживания. Снижение порога позволит вернуть эти потоки в «цивилизованное русло». Мера была своевременна и позволила не допустить избыточного роста цен, но к настоящему моменту перестройка во многом завершена, многие потребительские товары удалось заместить поставками из нейтральных стран или российскими аналогами. Косвенно на это указывает и крайне малая доля отправлений, которых коснется снижение беспошлинного порога.
При этом опросы общественного мнения показывают, что обычные потребители ожидают, что снижение порога беспошлинного ввоза повлияет на их жизнь. «38% опрошенных считают, что снижение порога с 1000 до 200 евро ухудшит положение российских покупателей, — говорится в исследовании ВЦИОМ. – Среди тех, кто за последний год совершал покупки на сумму свыше 200 евро, эта доля значительно выше — 68%. В случае снижения порога беспошлинного ввоза товаров до 200 евро 32% россиян, которые делали дорогостоящие покупки за прошедший год, станут заказывать меньше, а 26% таких пользователей и вовсе придется отказаться от таких покупок».
При этом данные Центра изучения общественного мнения показывают, что большая часть дорогих товаров (дороже 200 евро), ввозимых россиянами в страну, приходилась на бытовую технику и электронику. «Россияне выбирают шоппинг с доставкой из-за рубежа по следующим причинам: более выгодная цена (59% опрошенных), товары недоступны в их населенных пунктах и в России (43%), более широкий ассортимент товаров (34%)», — заключают авторы исследования ВЦИОМ.
Может ли порог снизится еще сильнее?
29 марта в газете «Ведомости» появилась новость о том, что в обозримом будущем пошлиной могут обложить все посылки от зарубежных онлайн-магазинов вне зависимости от стоимости товаров. Со ссылкой на «источник, знакомый с дискуссией по этому поводу», издание пишет, что принципиально новые подходы к пошлинам обсуждались еще в конце 2023 года.
«В отношении товаров электронной торговли, приобретенных физическими лицами, подлежат уплате таможенная пошлина в отношении товаров электронной торговли и, в случае если это предусмотрено законодательством государства-члена [ЕЭАС], налоги», — цитирует газета протокол решения членов ЕАЭС.
При наличии политической воли такое решение может быть принято уже в течение полугода-года, приводят «Ведомости» мнение управляющего партнера юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислава Варшавского.
Как объясняют изданию «Собака.ru» в АКИТ, сейчас обсуждается два варианта внедрения пошлин на онлайн-покупки из-за рубежа:
- Установить единую ставку пошлины в размере 5% от стоимости, но не менее 1 евро за 1 килограмм веса на все товары электронной торговли;
- Установить дифференцированные ставки пошлины в зависимости от категорий товаров электронной торговли в диапазоне от 5 до 15% от стоимости товаров.
«Пока подходы обсуждаются, принятие решения возможно в апреле», — заключают в Ассоциации компаний интернет-торговли.
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