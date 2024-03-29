Виза в Болгарию, уменьшение порога беспошлинного ввоза и новый допуск к экзамену ГИБДД: что изменится в жизни горожан в апреле

Изменения правил сдачи на водительские права, старт навигационного периода и перекрытие внутреннего кольца КАД: «Собака.ru» рассказывает, какие нововведения ждут горожан в следующем месяце.
Правила сдачи на водительские права
С 1 апреля при сдачи практической части экзамена на водительские права в городе можно получить до 7 штрафных баллов, ранее допускалось менее 5. По новым правилам есть 7 метров вместо 5 для выполнения разворота в ограниченном пространстве. Пересдавать на права после трех провальных попыток можно в срок от 6 до 9 месяцев. Также в список документов необходимых для сдачи на права добавили СНИЛС, для иностранцев — нотариальный перевод паспорта. Кроме этого, в него входят паспорт, документ об окончании автошколы, заявление, квитанция об оплате госпошлины и медицинская справка об отсутствии противопоказаний к вождению.
Изменения в допуске к экзамену в ГИБДД
С 1 апреля на сдачу экзамена в ГИБДД не допустят людей, лишенных водительских прав; тех, кто не явился в военкомат по повестке (они также не смогут продлевать срок действия прав); тех, кто не выполнил условия возврата прав после окончания срока их лишения; лишенных права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством; пойманных за вождение в нетрезвом виде или отказавшихся проходить медицинское освидетельствование. Для последней категории ограничение вводят на год с момента вынесения постановления об административном правонарушении.
Перепланировка квартир
С 1 апреля изменение границ помещений, например, объединение нескольких квартир или комнат, будет относиться к перепланировке — раньше это определяли как реконструкцию. Это нужно будет согласовывать, как и демонтаж встроенных шкафов, перенос дверных проемов. После завершения работ собственник должен получить акт приемки, заказать у кадастрового инженера новый техплан, передать его в Росреестр. После того как ведомство внесет изменения в ЕГРН, перепланировка будет считаться завершенной.
Фестиваль «Память места»
В Выборге пройдет архитектурно-краеведческий фестиваль «Память места» 13, 14 и 20, 21 апреля. Его организовала архитектор Полина Светозарова совместно с общественной организацией «Территория». В программе — экскурсия по водонапорной башне, выступления руководителя «Студии 44» Никиты Явейна, историка архитектуры Вадима Басса, сооснователя архитектурного бюро «Хвоя» Георгия Снежкина, соосновательницы «Гэнгъ» Ксении Сидориной и других.
Фонтаны в Петергофе
Фонтаны музея-заповедника заработают 27 апреля. Ранее их должны были запустить на семь дней раньше, отсрочку объяснили сильными заморозками.
Снижение порога беспошлинного ввоза
С 1 апреля покупки россиян через маркетплейсы из-за границы начинают облагать пошлиной независимо от цены. Для приобретений свыше 200 евро размер пошлины может составить от 5 до 15%. Максимальный размер может быть установлен для отдельных видов пищевой и сельхозпродукции, изделий легкой промышленности, драгоценных камней, металлов и изделий из них, некоторых видов стройматериалов, а также автотранспорта.
Шенгенские визы
С 1 апреля можно получить шенгенскую визу в Болгарию. Заявки рассматривают в консульской службе посольства в Москве и генконсульстве в Петербурге. Обрабатывать заявления на получение документа будут от 15 до 45 дней.
Внутреннее кольцо КАД
С 1 апреля по 31 июля из-за расширения дороги до шести полос перекроют внутреннее кольцо КАД: от Приморского шоссе до развязки с ЗСД. Для автомобилистов будет доступно внешнее кольцо по одной полосе в каждом направлении.
Курортный сбор
С 1 апреля курортный сбор в размере 100 рублей в сутки должны будут платить совершеннолетние туристы, приехавшие в Петербург более чем на день.
Новый сезон «Открытого города»
В апреле стартует новый сезон образовательного проекта «Открытый город», благодаря которому не первый год можно бесплатно посетить закрытые дворцы и особняки, а также автобусные и самокатные экскурсии по Петербургу и окрестностям.
Навигационный период
С 10 апреля в Петербурге начнут регулярно разводить мосты. В этот же день навигация стартует и в парке «Остров фортов». С 25 апреля кораблики пустят в «Севкабель Порту».
Ввоз авто из-за рубежа
С 1 апреля вводят новый механизм утильсбора для автомобилей из ЕАЭС. Недоплаченные пошлины, НДС и акцизы за ввоз автомобилей в России будут взимать в составе утилизационного сбора. При ввозе в страну автомобиля для личного пользования сумма утильсбора будет рассчитываться по формуле, учитывающей размер сбора в РФ, разницу между таможенной пошлиной, рассчитанной на основании средней стоимости автомобиля, и пошлиной из декларации, а также разницу по НДС и акцизу. Ограничение направлено против серого импорта. Эксперты считают: такие меры могут привести к подорожанию иностранных машин на 20–30%.
Рост пенсий
С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 7,5 % — это ежегодное повышение с учетом фактической инфляции.
Просушка садов
С 1 апреля Летний и Михайловский сады закрывают на просушку на месяц.
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