Виза в Болгарию, уменьшение порога беспошлинного ввоза и новый допуск к экзамену ГИБДД: что изменится в жизни горожан в апреле

Правила сдачи на водительские права

С 1 апреля при сдачи практической части экзамена на водительские права в городе можно получить до 7 штрафных баллов, ранее допускалось менее 5. По новым правилам есть 7 метров вместо 5 для выполнения разворота в ограниченном пространстве. Пересдавать на права после трех провальных попыток можно в срок от 6 до 9 месяцев. Также в список документов необходимых для сдачи на права добавили СНИЛС, для иностранцев — нотариальный перевод паспорта. Кроме этого, в него входят паспорт, документ об окончании автошколы, заявление, квитанция об оплате госпошлины и медицинская справка об отсутствии противопоказаний к вождению.