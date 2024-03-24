Школьник помог сотне людей выбраться из «Крокуса»

«Люди толпились. Я их, конечно, понимаю. Я тоже на самом деле хотел бы сразу убежать, но я делал все по инструкции: сразу вывести людей, а потом самому уйти в конце. Я людей вывел и сзади них шел, чтобы убедиться, чтобы сзади меня никого не было, чтобы людей там не осталось», — рассказал он журналистам телеканала 360.

Мама мальчика говорит, что не сразу поверила в случившееся и была очень рада увидеть ребенка целым. «Он вернулся домой, кричал: мама, почему не отвечаете на звонок, я вам видео отправил. И я в шоке: он трясется, весь холодный очень. Потом телевизор смотрим, уже в новостях увидела, как стреляли. Ужасный теракт. Потом я уже представляла: там мой сын был. Спасибо Богу, моего сына вернул: жив, здоров, я от радости плакала», — сказала она.

СМИ также сообщают о том, что вместе с Исламом людей из "Крокуса" выводили ещё несколько подростков. Один из них говорит, что им проводили инструктаж, как вести себя в чрезвычайных ситуациях, но 22 марта ребята действовали просто по ситуации. Все подростки, которые участвовали в эвакуации — целы.

В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту.

