РЖД и авиакомпании предложили бесплатные билеты пострадавшим в «Крокусе» и их близким

Государственный перевозчик РЖД заявил о готовности бесплатно доставить в Москву или из Москвы в нужные пункты назначения пассажиров, чьи родственники пострадали или погибли результате теракта в концертном зале в Красногорске. «Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в Крокусе в Москву и из Москвы. Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону: 8-800-250-15-20», — говорится в объявлении, опубликованном в telegram-канале компании.

Российские авиаперевозчики тоже откликнулись на трагедию 22 марта и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким. «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia готовы организовать бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших.

В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту.