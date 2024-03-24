18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

РЖД и авиакомпании предложили бесплатные билеты пострадавшим в «Крокусе» и их близким

Соответствующая информация появилась на страницах пресс-служб в социальных сетях на второй день после трагедии, в воскресенье, 24 марта.

Arseniy Shemyakin Photo / Shutterstock.com

Государственный перевозчик РЖД заявил о готовности бесплатно доставить в Москву или из Москвы в нужные пункты назначения пассажиров, чьи родственники пострадали или погибли результате теракта в концертном зале в Красногорске. «Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в Крокусе в Москву и из Москвы. Для оформления проезда просим обращаться по специально выделенному телефону: 8-800-250-15-20», — говорится в объявлении, опубликованном в telegram-канале компании.

Российские авиаперевозчики тоже откликнулись на трагедию 22 марта и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким. «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings и Smartavia готовы организовать бесплатные перелеты на собственных рейсах для родственников пострадавших и погибших.

В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: