На Дворцовой появилась надпись «Петербург скорбит» из тысячи свечей

Оказавшись у Эрмитажа около 20:00 в субботу, участники траурного мероприятия зажгли свечи и выстроились таким образом, что при взгляде сверху читалась надпись «Петербург скорбит». «Они звонили в штаб организации и спрашивали, как можно выразить свое отношение к произошедшему в Подмосковье, предлагали различные варианты. Желающих было так много, что пришлось даже ограничить количество участников», — цитирует одного из кураторов движения Александра Амелина пресс-служба Смольного.

«Молодежь Петербурга, как и вся страна, не может оставаться в стороне. Флешмоб - это способ показать наше единство», — добавил Амелин.

В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту.