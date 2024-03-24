18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

На Дворцовой появилась надпись «Петербург скорбит» из тысячи свечей

Организатором акции выступили представители общественной организации «Волонтерская рота». Таким образом, участники флешмоба почтили память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». 

Фото: пресс-служба Смольного

Оказавшись у Эрмитажа около 20:00 в субботу, участники траурного мероприятия зажгли свечи и выстроились таким образом, что при взгляде сверху читалась надпись «Петербург скорбит». «Они звонили в штаб организации и спрашивали, как можно выразить свое отношение к произошедшему в Подмосковье, предлагали различные варианты. Желающих было так много, что пришлось даже ограничить количество участников», — цитирует одного из кураторов движения Александра Амелина пресс-служба Смольного.

«Молодежь Петербурга, как и вся страна, не может оставаться в стороне. Флешмоб - это способ показать наше единство», — добавил Амелин.

В концертном зале Крокус Сити Холл в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: