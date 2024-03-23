«Сбер» совместно с Красным крестом открыли благотворительный счет для пострадавших во время теракта в «Крокусе»

«Сбер» внес первое пожертвование на счет и предложил вместе «поддержать людей, которые оказались в ужасающих обстоятельствах». В компании уточнили, что все переводы на счет будут перечислены без комиссии.

Кроме того, «Сбер» отменит плату за сборку и доставку покупок в «СберМаркете» на этих выходных. Таким образом компания хочет поддержать клиентов, которые остаются дома.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба. Сообщается о том, что в результате нападения могли погибнуть более 100 человек, еще более сотни получили ранения. «Собака.ru» собирает все, что известно к этому моменту.