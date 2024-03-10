Количество посетителей торговых центров в Петербурге уменьшилось на четверть

При этом со второй половины прошлого года началось частичное восстановление посещаемости торговых центров. Об этом сообщает РБК. Показатели растут благодаря новым магазинам fashion retail, которые пришли на смену ушедшим иностранным брендам.

Также эксперты Mall Index ТЦ о итогам 2023 года зафиксировал посещаемость лишь на 1% выше, чем в 2022-м. Они считают, что сейчас покупатели, которые привыкли к дистанционным покупкам в интернете, не спешат возвращаться в торговые центры.

В прошлом месяце мы писали о том, что в центре Петербурга открылось рекордное число магазинов локальных брендов. 90% из них — отечественные производители.