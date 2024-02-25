В центре Петербурга открылось рекордное число магазинов локальных брендов

Эксперты утверждают, что в 2023 году завершилась основная ротация арендаторов, связанная с уходом международных брендов и передачей бизнеса партнерам. «В 2023 году на центральных торговых коридорах города открылось рекордное количество магазинов одежды, обуви и аксессуаров за последние пять лет - 87. Подобный ажиотаж фешен-ретейлеров был отмечен определенно благодаря активности российских брендов, на которые пришлось более 90% всех открытий», — цитирует руководителя отдела торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group в Петербурге Анна Лапченко ТАСС.

Большую часть площадей, которые освободились после ухода иностранных брендов, заняли российские ретейлеры, среди которых Melon Fashion Group, Lime, «Стокманн», «Снежная королева», Gloria Jeans, Sela. Доля российских игроков среди арендаторов торговых центров Петербурга за последние два года увеличилась с 70% до 81%.

Вчера мы рассказывали о том, что в Петербурге за два года число индивидуальных предпринимателей выросло на 15%.