Петростат показал портрет среднестатистической жительницы Петербурга

Согласно опубликованным данным, на сегодняшний день в Петербурге проживают более 3 млн женщин. В большинстве случаев это 44-летние замужние дамы (50,7%) с высшим образованием (университет окончили 36% жительниц города на Неве). Более трети петербурженок имеют среднее профессиональное образование (32,1%), а примерно каждая десятая окончила только школу (11,3%).

Между тем доля женщин трудоспособного возраста составляет 54,1%, старше трудоспособного возраста — 33,6%, а моложе трудоспособного возраста — 12,3%. Также аналитики указали, что согласно данным Всероссийской переписи населения, проводившейся 4 года назад, более 1,2 млн жительниц Петербурга трудоустроены, а большинство из них (93,9%) работают по найму.

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