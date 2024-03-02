Стали известны новые подробности гибели участников экскурсии на «Титаник»

Так, в месте исчезновения батискафа в первый же день был зафиксирован стук — его записал пилот самолета канадских военно-воздушных сил, который занимался поисками подводного судна. При этом такие же постукивания были слышны и в последующие дни. Такая информация содержится в опубликованном Forbes отрывке из будущей ленты об этой трагедии.

Но в сети зрители разделились на два лагеря:одни уверены, что таким образом жертвы катастрофы перед смертью пытались позвать на помощь, другие пишут, что это скорее похоже на треск корпуса. Многие также указывают на то, что пассажиры «Титана» погибли мгновенно, так что стучать они просто не могли. Реальное происхождение звуков пока не установлено. Возможно ответ будет дан в полном фильме, который выйдет в марте.

Напомним, что прошлым летом у берегов Северной Америки пропал батискаф «Титан», который возил туристов к обломкам «Титаника». На борту судна находились пять человек, среди них один из богатейших людей Пакистана Шахзада Давуд, а также миллиардер и космический турист Хэмиш Хардинг. Полную историю трагической экскурсии читайте в нашем материале.