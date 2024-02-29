От новых нацпроектов до призыва «вставать на лыжи» — выступление Владимира Путина максимально коротко

В четверг, 29 февраля, Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. В этом году речь стала рекордной по своей продолжительности — более двух часов. Максимально кратко пересказываем основные пункты.
Новые нацпроекты
Владимир Путин объявил о запуске сразу пяти новых национальных проектов. «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных», «Семья», «Продолжительная и активная жизнь».
Большого количества деталей во время послания озвучено не было. К примеру, говоря о «Молодежи России», президент отметил, что это «проект о будущем и для будущего». Объявляя о запуске «Продолжительной и активной жизни», Путин сказал, что в среднем россияне сегодня доживают до 73 лет — таким образом, Россия, по его словам, вернулась к доковидному показателю. «К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни в России должна составить не менее 78 лет, а в дальнейшем, как мы и планировали, предстоит выйти на уровень 80+».
Путин также отметил снижение потребления крепкого алкоголя в стране. «Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: "Бросай пить, вставай на лыжи". Вот это тот самый случай», — сказал президент.
Банковские сертификаты и повышение МРОТ
Путин предложил запустить в стране новый финансовый инструмент — безотзывные сберегательные сертификаты сроком более трех лет. Как поясняет Forbes, речь идет об именных ценных бумагах, которые подтверждают, что человек внес в банк деньги на определенных срок (говорится о том, что он может превышать три года). По окончании действия сертификата его владелец может забрать деньги с начисленными процентами.
«Считаю необходимым запустить новый инструмент — так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок, более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей», — сказал Путин.
Также решение о страховании накоплений в негосударственных пенсионных фондах тоже в размере до 2,8 млн рублей. Кроме того, Путин сообщил о страховании долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов (на сумму до 1,4 млн рублей). Наконец, отмечно, что минимальный размер оплаты труда должен к 2030 году достигнуть 35 тысяч рублей (сегодня общероссийский МРОТ составляет 19 242 рубля, в Петербурге этот показатель официально равен 25 тысячам).
Ипотека и материнский капитал
Объявлено о продлении программы семейной ипотеки. «За последние шесть лет миллионы семей улучшили условия, в том числе благодаря семейной ипотеке, — сказал президент. — Программа семейной ипотеки действует до июля. Предлагаю продлить ее до 2030 года, уделить особое внимание семьям с детьми до 6 лет». Как отмечает РБК, это заявление вызвало рост ценных бумаг крупных российских застройщиков на бирже.
Также до 2030 года предложено продлить программу материнского капитала (до этого, по планам, она должна была действовать по 2026 год). Это решение принято в рамках нового нацпроекта «Семья».
Кроме того, в его рамках планируется увеличение размера налогового вычета многодетным семьям: до 2800 рублей на второго ребенка и до 6000 на третьего и каждого последующего.
Владимир Путин
Из послания Федеральному собранию:
Хочу повторить, проблема бедности по-прежнему острая, сейчас она прямо затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей, по оценкам, которые дают эксперты, упровень бедности составляет около 30%. Нужно поставить четкие цели и последовательно двигаться к их достижению. Добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России составил ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%.
Дороги и аэропорты
Анонсировано строительство нескольких скоростных железнодорожных магистралей. «Первый маршрут между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и нашу древнюю столицу — Великий Новгород. Затем будем прокладывать в Казань и на Урал, в Ростов-на-Дону, на Черноморское побережье, в Минск, братскую Белоруссию, и по другим востребованным направлениям», — сказал президент.
Путин заявил, что авиаперелеты «должны стать более доступными». По его словам, за 6 лет необходимо модернизировать по крайней мере 75 аэропортов, а также пополнить парк российских авиакомпаний отечественными самолетами.
Говоря об автотранспорте, Путин заявил, что в 2024 году трассу М12 должны продлить до Екатеринбурга, а в следующем — до Тюмени. Кроме того, анонсирована трасса Джубга — Сочи.
Культура и историческое наследие
С 2025 года в России планируется запустить программу поддержки специалистов в этой области, переехавших в сельскую местность. По аналогии с уже действующими мерами поддержки для врачей и учителей ее назовут «Земский работник культуры». Ее участники смогут получить 1 млн рублей подъемных.
Путин предложил расширить возможности «Пушкинской карты». Правда, подробностей озвучено не было, президент лишь отметил, что просит правительство «подготовить свои предложения».
Также предложено принять в России комплексную программу развития и сохранения культурного наследия. Помимо выделения средств, говорится о необходимости «устранить явно избыточные противоречивые требования, из-за которых порой памятник разрушается на глазах, а формально по закону оперативно принять меры по его спасению невозможно».
Кроме того, анонсировано выделение дополнительных 100 млрд руб. на различные начинания в области просвещения, образования, а также «другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях».
Бизнес и налоги
Путин объявил о том, что с 1 января 2025 года будет отменен мораторий на проверки предпринимателей. По словам президента, необходимо перейти на «риск-ориентированный подход [при проведении проверок], закрепив его законодательно».
Также президент попросил правительство «проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации». Речь идет о схемах, когда предприниматели искусственно делили свои юрлица, достигнув предельных оборотов для схем упрощенного налогообложения.
Еще было предложено позволить некрупному бизнесу брать кредитные каникулы раз в пять лет без ухудшения кредитного рейтинга.
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