От новых нацпроектов до призыва «вставать на лыжи» — выступление Владимира Путина максимально коротко

Банковские сертификаты и повышение МРОТ

Путин предложил запустить в стране новый финансовый инструмент — безотзывные сберегательные сертификаты сроком более трех лет. Как поясняет Forbes, речь идет об именных ценных бумагах, которые подтверждают, что человек внес в банк деньги на определенных срок (говорится о том, что он может превышать три года). По окончании действия сертификата его владелец может забрать деньги с начисленными процентами.

«Считаю необходимым запустить новый инструмент — так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок, более трех лет. Сертификат будет безотзывным, а значит, банки смогут предлагать клиентам более высокий, выгодный процентный доход. И конечно, эти средства граждан также будут застрахованы государством в размере до 2,8 млн рублей», — сказал Путин.

Также решение о страховании накоплений в негосударственных пенсионных фондах тоже в размере до 2,8 млн рублей. Кроме того, Путин сообщил о страховании долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов (на сумму до 1,4 млн рублей). Наконец, отмечно, что минимальный размер оплаты труда должен к 2030 году достигнуть 35 тысяч рублей (сегодня общероссийский МРОТ составляет 19 242 рубля, в Петербурге этот показатель официально равен 25 тысячам).