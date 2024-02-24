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Общество

В Петербурге за два года число индивидуальных предпринимателей выросло на 15%

По состоянию на февраль, в городе насчитывается 370 382 индивидуальных предпринимателей. При этом количество новых юрлиц растет намного медленнее. С 2022 года оно сократилось на 6% до 169 705 организаций. Число вновь открытых организаций упало на 26%, за прошлый год — на 13%.

Natalya Bardushka/shutterstock

За прошлый год в Петербурге в качестве индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 42,5 тысячи горожан. Об этом сообщают «Ведомости». «Подразумевается, что предприятие из микробизнеса должно постепенно перерасти в малый, а затем в средний бизнес, но данные налоговых органов говорят о том, что средний бизнес не растёт», — рассказала председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина изданию.

Частично интерес бизнеса к регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а не юрлица объясняется возможностью работать на более выгодной системе налогообложения, предполагают эксперты.

Ранее мы рассказывали о том, что россияне обналичили около 2 триллионов рублей за прошлый год. При этом общий объем наличных денег на руках у населения составил более 18 триллионов рублей.

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