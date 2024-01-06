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Финансы

Россияне обналичили около 2 триллионов рублей за прошлый год

При этом общий объем наличных денег на руках у населения составил более 18 триллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой Центральный банк России.

Andrey Sayfutdinov/shutterstock

Остатки наличных на руках у населения выросли на 1,5 трлн рублей в январе–ноябре 2023 года, а за неполный декабрь россияне перевели в наличные ещё почти 375 млрд. Прирост наличных сопоставим с показателями кризисного 2022 года, когда россияне обналичили 2,28 трлн рублей. Тогда объём наличности увеличился до 16,35 трлн.

Наибольший прирост наличности в России наблюдался в первой половине прошлого года ― на руках у населения стало почти на 1,5 трлн рублей больше. А уже с сентября наблюдалась обратное: количество наличных денег в обращении стало сокращаться почти на 450 млрд ― после нескольких подряд повышений ключевой ставки и последовавшего за этим роста банковских ставок.

Напомним, что с начала года прожиточный минимум в Петербурге на 2024 год вырос на 9,5%. Он достиг показателя в 16 535 рублей.

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